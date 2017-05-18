Reading By Design - 2017 Summer Reading Program

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Six Mile Regional Library 2001 Delmar Avenue, Granite City, Illinois 62040

Reading By Design - 2017 Summer Reading Program

Rules: Fill out registration - Get Starter Bag; Keep Book Log;

 After 5 Books - Get Grand Prize Entry & Small Prize; 

After 10 Books - Get Grand Prize Entry & Completion; 

After Every 5 Extra Books - Get Grand Prize Entry  

Six Mile Beanstack Online Book Log - https://smrldsandbox.beanstack.org/reader365  

Questions? Call 452-6238 ext 720

Info

Six Mile Regional Library 2001 Delmar Avenue, Granite City, Illinois 62040 View Map

Book Club

618-452-6238 ext 720

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