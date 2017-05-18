Reading By Design - 2017 Summer Reading Program
Six Mile Regional Library 2001 Delmar Avenue, Granite City, Illinois 62040
Reading By Design - 2017 Summer Reading Program
Rules: Fill out registration - Get Starter Bag; Keep Book Log;
After 5 Books - Get Grand Prize Entry & Small Prize;
After 10 Books - Get Grand Prize Entry & Completion;
After Every 5 Extra Books - Get Grand Prize Entry
Six Mile Beanstack Online Book Log - https://smrldsandbox.beanstack.org/reader365
Questions? Call 452-6238 ext 720
Info
Six Mile Regional Library 2001 Delmar Avenue, Granite City, Illinois 62040 View Map