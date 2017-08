L&C releases honors lists

GODFREY – Lewis and Clark Community College has re-released the lists of full- and part-time honors students for the Spring 2017 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade-point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List.

Further requirements are listed in the college’s online catalog at catalog.lc.edu. Questions should be directed to the Enrollment Center at (618) 468-2222.

EDITOR’S NOTE: This list only includes students in AdVantage News’ coverage area.

President’s List

ALTON – Grace L. Backstrom; Ariah J. Bagley; Alicia R. Baker; Corinisha D. Barnes; Timothy E. Barrett; Samuel J. Becker; Morgan Bemis; Jessica Bertschi; Emily C. Bevenour; Rebekah P. Bonniwell; Ethan M. Boyer; Geneva E. Brumfield; Aaron B. Carroll; Julia S. Carroll; Taylor J. Carter; Noah G. Cash; Elizabeth A. Clark; Jennifer A. Cline; Kaylee Collins; Sydney D. Crump; Mark J. Cunningham; Sydney A. Curtis; Andrea L. Davis; James A. Davis; Levi Davis; Abbigail Day; Deborah J. Dhue; Sarah J. Dhue; Anna Dixon; Kami D. Douglas; Savanna J. Durr; Allyson S. Dwiggins; Rebecca D. Eagleton; Donald E. Elliott; Maxwell A. Elmendorf; Elly M. Eschbach; Annie K. Evans; Liberty R. Felix; Jacob Figueroa; Abby Fischer; Savannah M. Fisher; Nathan A. Floyd; Taylor M. Forsythe; Samuel A. Frosch; Rachel B. Fuller; Kirsten A. Funk; Tammi L. Galloway; Brian M. Gebben; Madeline G. Gehrig; Abigail E. Gentelin; Tassa N. Gentry; Keion D. Gipson; Emily A. Godi; Lindsey M. Grossheim; Elizabeth M. Hanke; Ian T. Hardin; Bryan E. Hellrung; Jess M. Henderson; Lucy A. Hendrix; Matthew R. Hicks; Andrew D. Hornsey; Jacob N. Iman; Da’Niesha L. Jackson; Lauren J. Jackson; Adaela R. Jones; Anya Jones; Adam J. Kane; Ethan Kercher; Ashley N. Kinzel; Lindsay E. Kistenmacher; Kathryn M. Kraut; Joseph P. Kuebrich; Taylor L. Lambert; David C. Lando, II; Kyle D. Leach; Natalie E. Leonard; Ries O. Lundstrom; Aerial Mabon; Zoe K. MacK; Mitchell S. Manns; Heidi E. Masching; Annie M. Maynard; Bobbie N. McCormick; Cassie R. McEvers; Madalynn R. McKenzie; Nikolas Meggos; Alexandra S. Nagy; Emily R. Newby; Daniel L. Norman; Justin C. Oliver; Joshua D. Partl; James R. Phelps; Marshay V. Phelps; Darian X. Presley; Lily R. Puent; Drake W. Radcliff; Cameron L. Rainey; Dakota A. Redditt; Paityn E. Rice; Jade R. Rolf; Joshua A. Rowland; Nathan W. Rynders; Alexis Sanders; Grace E. Sawyer; Andrew B. Schmalbeck; Alexis R. Schrimpf; Baylee J. Scott; Hayden D. Sebold; Samantha M. Seeley; Joseph M. Segneri; Austin N. Selvog; Kasey D. Shampine; Claire Sinde; Emily B. Stahl; Evan M. Stilwell; Mikeith D. Teague; Cailyn T. Tegel; Philip Tran; Wyatt N. Triplo; Gretchen Ullrich; Griffin M. Vroman; Lauren A. Walsh; Jacob M. Watters; Michaela Y. Weidner; Daniel L. Whiteside; Bryan F. Wikoff; Betsy L. Williams; Hannah Wilson; Jordann F. Wilson; Evan D. Winenger; Luke Workman; Chad A. Yost; Mallory K. Zahner; Audrey C. Zigrang; Kaitlyn M. Zini;

BETHALTO – Richard C. Beck; Jordan T. Beyers; Bryan S. Birdsong; Blake E. Blair; Alyssa M. Bonnell; Elliot J. Brazier; Meredith O. Buller; Ethan D. Cain; Kennedy Carnes; Brittany A. Coleman; Kassidy K. Cottingham; Lindsey A. Courtoise; Sharli Crayne; Donovan O. Davis; Haley Dixon; Alexis C. Enke; Madison E. Hall; Brandon N. Hampton; Ryan M. Hayes; Tristen D. Hyden; Megan M. Jacobsen; Kaitlyn N. Kappler; Elise P. Kerkemeyer; Christopher M. Kirkwood; Richard D. Main; Emma Mattix-Wand; Liliana S. Mueller; Jesse M. Myers; Annika K. Ochs; Haley N. Ott; Noah R. Parks; Jenna M. Parmentier; Eric F. Pope; Paul Q. Radcliff; Jesse S. Redmon; McKenzie M. Schaaf; Philip E. Smith, Sr.; Samantha N. Smith; Lydia C. Stephens; Rachel K. Stilwell; Joshua E. Studnicki; Kylee M. Thoroughman; Alexis P. Trent; Alexandrea G. Troeckler; Chad A. Underwood; Shayna M. Vogel; Shelby L. Whaley; Tracy M. Wiggenhorn; Zachary A. Williams; Morgan N. Wilson; Jonathan P. Witt;

COTTAGE HILLS – Joshua A. Armstrong; David L. Carter; Stacy Colnaghi; Kameron S. Denney; Nicholas L. Hancock; Shelby L. Jones; Zachary J. Keller; Brady M. Lewis; Hunter L. Mertz; Dylan R. Short; Jacob Unterbrink; Brad Wallace; Charles A. Whitlock; Crystal D. Woodfin;

EAST ALTON – Alyssa S. Autery; Timothy S. Boliard; Amber D. Davidson; Kelsey J. Foiles; Zachary Golenor; Taylor D. Hancock; Christy L. Hartmann; Brandy S. Herron; Darby O. Hobbs; Shane E. Kamp; Brandi N. Lacey; Leah J. Lasbury; Blake Marks; Nicole B. Meyenburg; Amanda J. Morgan; Stacy R. Murrell; Danny B. Nolan; Lois W. Scott; Bailey L. Sharpmack; Rachel D. Staten; Chase E. Wallendorff; Emily J. Wells; Jordan E. White;

EDWARDSVILLE – Michael L. Adams; Stephanie M. Agnew; Parker A. Allen; Ian N. Ames; Joseph O. Anoke; James W. Ariail; Samantha J. Axon; Allison E. Baggett; Kristin E. Branding; Kennedi N. Brown; Nicole A. Buckingham; Jacob Bulow; Kyle A. Burch; Molly M. Clarkson; Lucas C. Clevenger; Madalyn E. Close; Brynn J. Cross; Rachel L. Cruzan; Alec G. Curran; Dalton L. Davis; Emma R. Dawson; Tyler R. Dearing; Jacob A. Debouck; Shayne T. Depung; Julianna J. Determan; Rachel M. Deweese; Lindsey K. Dial; Paul M. Dickerson; Joel A. Donley; Connor A. Doolin; Benjamin J. Eigenbrodt; Tyler Farrar; Zachariah L. Fensterman; Veronica O. Fields; Colin A. Fischer; Joseph D. Fitzgerald; Alexandra M. Freese; Mikayla B. Fry; Jordan R. Garella; Collin Garvey; Chase A. Gockel; Katelyn W. Godberson; Elizabeth E. Grant; Spencer J. Gray; Adam Greiner; Matthew W. Griebe; Lilyanne M. Grieve; Philip E. Griffin; Bailey A. Grinter; Kathryn A. Hajny; Jordan L. Hartwick; Erin Hischier; Austin S. Huang; Desire’ N. Huene; Dane Jackson; Anna A. Johnson; Ryan L. Jordan; Cameron J. Kelahan; Ian Klein; Oliver J. Knapp; Sydney L. Kolnsberg; Jessica Krebs; Matteo V. Krug; Madison J. Lammert; Katherine Lange; Meghan A. Lanzante; Sarah J. Lenhardt; Emily B. Love; Robert C. Madoux; Edward J. Mahoney; Daniel L. Maibaum; Rory A. Margherio; Jack Marinko; Nara Markowitz; Taylor D. Mateyka; Emma L. McClure; Samuel A. McCormick; Kathleen E. McCracken; Sidney M. McLean; Alison G. Meehan; Christian P. Meinzen; Hannah E. Meyer; Nicole A. Meyer; Maria N. Mezo; Tyler Morse; Elaine G. Myers; Chuc T. Nguyen; Abbie E. Niemeier; Kedric T. Norwood; Jason Pan; Brittany M. Parker; Sabrina N. Parker; Skylar J. Peck; Billy C. Phan; Sadie Pinnell; Nicole M. Portell; Jason T. Queen; Elizabeth A. Reinders; Arthur J. Risavy; Aris T. Robinson; Julann K. Scheibal; Lucas Scheibal; Benjamin Schlueter; Katherine A. Schoeberle; Jacob R. Schoenthal; Curtis J. Sellers; Sean Shive; Lance E. Snow; Eleanor J. Stamer; Dean P. Stuart; Elaine Szedlar; Camille M. Taylor; Emma Taylor; Dawn A. Terry; Denise L. Thibault; Tanya Thiems; Jane E. Thompson; Jessica L. Thorpe; Tyler J. Thorpe; Joeli M. Toscano; Joseph R. Towner; Madison B. Traband; Austin M. Turner; Jeanie M. Umbaugh; Alyssa R. Voepel; Lauren M. Ward; John M. Wasmuth; Jade H. Weber; Craig S. Whitaker; Joshua S. Wilburn; Caeley B. Winfield; Megan M. Wood;

GLEN CARBON – Brian Baggette; Megan E. Black; Tanner O. Chavez; Kylie Chiapelli; Riley Coad; Morgan E. Colbert; Peter Constantinides; Abigail J. Crabtree; Mitchell D. Davis; Barbara C. Ellis; Jennie R. Ellsworth; Madelyn S. Foster; James M. Fulton; Meghan E. Gorniak; Rachel L. Grimaud; Erika A. Hale; Zachary S. Hale; Christa M. Harrold; Katharine I. Horvath; Jenna M. Jackson; Jacob R. Jenkins; Zeana L. Johnson; Caroline K. Kaminsky; Kim M. Kosydor; Joshua R. Kowalis; Sara L. Lacicero; Rebecca N. Lopez; Alexandra K. Lunn; Brooke Lunn; Payne E. Maag; David G. McCausland; Riley J. McElroy; Emma L. Moore; Riley J. Patterson; Ethan S. Payne; Megan E. Quick; Luke Raffaelle; Joseph Randick, Jr.; Patrice Rawson; Morgan E. Redding; Jeanna T. Roman; Jaren T. Smidt; Alexander C. Sommer; Amber K. Sommer; Molly J. Spangenberg; Steven Suddick; Emily M. Troske; Mercedes C. Velez; Holden S. Vinnedge; Joseph C. Wallace; Keith A. Willeford; Braden Woolsey; Andrew T. Yancik;

GODFREY – Jayne L. Allen; Eleanor A. Baker; Alexander J. Basler; Destiny M. Baxter; Connor J. Bazzell; Katie L. Begnel; Megan E. Bell; Melissa A. Bell; Sydney V. Boschert; Kathleen S. Botterbush; Lucas M. Bozovich; Jenna K. Brown; Peter P. Buhl; Megan J. Bunce; Brianna G. Camerer; Nicholas A. Chapman; Trevis Chumley; Logan M. Clark; Caitlyn J. Connell; Annabelle J. Copeland; Jennifer C. Copeland; Hannah C. Cotton; Norma G. Das; Danielle R. Ditterline; Mark L. Dixon; Allyson C. Dooley; Trudi M. Douglas; Michael D. Drake; Gail F. Drillinger; Brian P. Erwin; Olivia M. Freeman; Kassidy A. Funke; Alex M. Gargac; Kara R. Garrott; Margaret E. Goble; Claire E. Gorman; Rachel M. Graham; Noah B. Grassle; Faith Griffon; Megan M. Hanson; Nick C. Harper; Rachel L. Held; Younghye Heo; Terri R. Hilgendorf; Destiny R. Holder; Anna Houchens; Taylor L. Houchens; Gwendolyn K. Hunter; Andrew J. Isiminger; Lukas T. Jones; Ryan Kane; Jonathan M. Klunk; Jennifer L. Lewis-Kelly; Jacob R. Lloyd; Kelley J. Loftis; Darcy Madden; Katelyn M. McDonald; Alexander R. McKinney; Shawn P. McNece; Katie A. Medford; Merric X. Meehan; Trevor Meeks; Graham Miller; Patrick W. Miller; Paije J. Mitchell; Laura A. Moore; Mary A. Munsterman; Aiden A. Napp; Simon T. Nguyen; Steven S. Nguyen; Emma N. Noble; Paul J. O’Heron; Justin P. Ottolini; Morgan E. Ozark; Donna A. Pantone; Andrew T. Parker; Lucy R. Phillips; Dinah Pimentel; Alyssa K. Plummer; Brittney A. Randazzo; Jake M. Reiter; Lochlan Reus; Wesley D. Revels; Cameron M. Riley; Magdalena G. Riveros-Sheppard; Layla A. Sarandis; Adrian Savic; Tyler J. Schroeder; Emily C. Schultz; Hannah R. Schulz; Michael S. Selby; Elisa G. Senno; Sydney A. Shansey; Matthew A. Sharp; Breana A. Smith; Gage Steiner; James C. Steinman; Kelsie M. Stendeback; Chloe S. Stockard; Ashley T. Stone; Maxwell A. Taul; Ray E. Thompson; Samuel A. Tillman; Mark E. Weller; Peter J. Wendle; Taylor A. Wendle; Quinn R. Whitten; Laura H. Wickenhauser; Mary D. Wilton; Klaudia H. Wooldridge; Tessa Woulfe; Tristan H. Wuellner;

GRANITE CITY – Juston A. Barton; Anna N. Boschert; Michael L. Byrd; Shelby L. Glendening; John M. Greathouse; David Johnson; William Jones; David D. Scott; James S. Stanley, Jr.; Ryan J. Steen; Dominic N. Torimino, Jr.;

HARTFORD – Heather C. Martin; Marrisa Morrison;

MORO – Rachel L. Buckley; Morgan A. Butler; Brandon M. Carpenter; Tracy E. Chappell; Emma M. Eberhart; Mallory R. Griggs; Jaxsen Helmkamp; Hannah M. Henke; Sarah M. Link; Samantha M. Mann; Kyle Marcum; Sydney A. Marshall; Cara L. Melton; Mathew S. Meyers; Dalton D. Myers; Nolan R. Royse; Jordyn E. Schillinger; Zachary D. Standefer; Paige N. Stearns; Tori L. Styffe;

ROSEWOOD HEIGHTS – Nicole D. Tyler;

ROXANA – Emily R. Davis;

SOUTH ROXANA – Niah G. Bevolo; Katlyn M. Mills; Jaden E. Perez; Amy J. Yates;

WOOD RIVER – Jennifer L. Aguinaga; Brenden M. Allen; Alan J. Bruha; Caroline J. Campbell; Abigail M. Cathey; Hannah R. Darden; Rachel D. Davies; Tanner C. Davis; Courtney M. Foust; Hailey M. Franklin; Cierra Frields; Bailie D. Garvin; Brandon M. Giffin; Elizabeth G. Gnade; Olivia R. Gunderson; Casey L. Holland; Zachery R. Howard; Courtney M. Hubler; Louis C. Huch; Adam L. Leuck; Danielle A. McCleish; MacKenzie A. Munn; Drew A. Ratliff; Rachael N. Rea; Lauren J. Robinson; Jacob E. Smith; Ryan P. Smith; Alex P. St. Peters; Danielle N. Stockton; Eric Stone; Amya J. Vo; Lauren Wayman; Kenneth C. Wilson; Dickson Wong;

Dean’s List

ALTON – Rachel J. Acord; Sydney R. Anderson; Megan L. Anderton; Leif Asher; Karly L. Bachman; Connor J. Barnard; Katelyn E. Batty; Aurora L. Bean; Joshua T. Bean; Michelle L. Bernaix; Emily Bernhard; Jacob R. Blasioli; Samuel R. Bosse; Lauren E. Bouck; Shawn Boyd; Arielle A. Bozarth; Becky L. Brunaugh; Juan J. Cardona; Camille T. Carpenter; Dustin L. Christner; Korinne D. Christner; Elizabeth A. Clarke; Ashley N. Cox; Ashley N. Cox; Tracy A. Cross-Mike; Kelvin A. Cummings; Austin A. Curvey; Cheyanne M. Dale; Corey M. Dodson; Alyson M. Dunse; Jayvion J. Edwards; Rose Eller; Angel L. Everage; Erin R. Exton; Bronte N. Fencel; Damira A. Ferguson; Emily L. Ferguson; John C. Forrester; Andrew M. Francis; Brooke N. Frank; Alaina R. Frankford; James Fritz; Michael T. Gill; Markell B. Gipson; Alicia J. Green; Gregory J. Green; Chloe Greenberg; Matthew J. Halliday; Adam G. Harrison; Brianna M. Harrop; Kendall Helmkamp; Katlyn A. Herndon; Jareth B. Horn; Cheryl L. Ingle; Donald P. James; Helen P. Jarden; Auntrice M. Johnson; Susan A. Jolley; Matthew S. Jones; Tyreece R. Joy; Mike L. Lamere; Darla K. Long; Andrew R. Lucker; Katja Luckert; Myles P. Marfell; Bailey E. McAfee; Tameica McSwyne; Amanda J. Menke; James R. Mitchell; Kyla L. Moore; Noah C. Morris; Jesse M. Musgrave; Jordan T. Myers; Kevin Neace; Brendan M. Nickloy; Jonathan P. O’Donnell; Nathan J. Paiva; Ashlee D. Partridge; Daman Patel; Allison K. Peuterbaugh; Allieanna Pierson; Bradley Piros;Daniel L. Price; Antonio N. Raglin; Ekindra Rasaili; Noah D. Rathgeb; Breyon J. Reed; Natalie N. Reeder; Maci R. Reynolds; Aleksandra Rikic; Annie R. Saxton; Ashley C. Scheffel; Hallie Schilling; Austin J. Schillinger; Virginia A. Schranck; Ryne W. Schultz; Jonathan Scoggins; Bryley Snyders; Whitney E. Spa; Kimberly K. Sprung; Carter E. St. Cin; Stephen E. St. John; Jacob D. St. Peters; Tyler M. St. Peters; Tyler E. Stevenson; Paul S. Stover; Andrea L. Stutz; Keenan M. Summers; Joyce L. Sutton; Roselyn Tammons; Shantal B. Terrell; Adam C. Thien; Raina Valyo; Angela E. Vantrease; Adriana G. Ventimiglia; Gerald W. Walker; Bryley Warren; Caroline M. Warren; Walter M. Wetzstein; Robert L. Whitener; Marissa D. Whiteside; Skylar Wickenhauser; Theresa G. Wiley; Marie A. Williams; Katherine A. Woolsey;

BETHALTO – Cassidy J. Albers; Tyler M. Andrus; Lindsey R. Arico; Alysia Bailey; Bradley J. Barker; Nathaniel C. Billings; Andrew Bond; Sabrina R. Burch; Cody B. Colley; Andrew L. Connoyer; Brandon C. Copeland; Kate Costello; Khara N. Daniels; Curtis K. Deckard; Ashley Desherlia; Elijah D. Ellis; Wendy L. Fletcher; Alexander J. Fonrodona; Sydney F. Fowler; Teresa C. Frisch; Michael Fulcher; Kade L. Geist; Alicia L. Goewey; Nicholas D. Hale; Taylor E. Hamby;Levi T. Harmon; Tyler C. Hayes; Eric M. Howes; Christopher A. Huggins; Keaton N. Klaustermeier; Whitley M. Koshinski; Jacob E. Krueger; David R. Lane; Jason L. Lyons; Maddisen McClellan; Andrew K. Moore; Kaylie M. Morietta; Stephen M. Noud; Tara E. Oehler; Lydia J. Peal; Boston C. Perry; Shannon L. Philbeck; Khristina A. Raglin; Bradley R. Rantanen; Jessie L. Regot; Linsey S. Rice; Cassidy R. Rogers; Adam Ruppert; Ashley N. Samples; Kirstin J. Schaefer; Hope E. Smith; Samantha A. Smock; William R. Spencer; Nicole C. Staszewski; Molly B. Stinson; Sierra R. Summers; Shelley J. Sumner; Emily R. Teipe; Elizabeth A. Thomas; Brayden N. Traub; Jacob M. Ulett; Dusten P. Unverzagt; Victoria M. Vandergriff; Allison Watson; Nicole Wooden;

COTTAGE HILLS – Laura D. Brown; Carl D. Butler; Marcie L. Case; Christopher B. Couch; Melanie N. Doelling; Kole Dugger; Alayja L. Gates; Tabitha R. Goodman; Cory R. Howard; Michael T. Lotz; Jamie L. Schneider; Durante Turner;

EAST ALTON – Toni R. Ashley; Travis E. Burdick; Anissa P. Carroll; Mary K. Collman; Katie L. Copeland; Tiffany R. Davis; Riley A. Eyster; John T. Govero; Celeste L. Graham; Katie M. Hargrave; Larissa L. Heeren; Makyra R. Jeter; Kayla A. Klocke; Sylvia N. Mann; Calli L. Martin; Sydney K. Martin; Bailey A. McGuire; Duncan C. McLain; Adam R. Moore; Samuel A. Mosby; Eric L. Nelson; Rebekah E. Null; John A. Pluester; Steven R. Pruett; Taylor B. Quigley; Hannah M. Rexford; Dambo D. Sakala; Haley N. Shewmake; Shiloh W. Shoppell; Tyler R. Svoboda; Ashley S. Talley; Scott J. Tillery; Megan N. Weber; Philip A. Wyman; Joseph D. Ziegler;

EDWARDSVILLE – Nicholas Allen; Morgan Ash; Dominic A. Barnard; Blair Baugher; Adam Behrhorst; Chandler S. Benthal; Benjamin A. Bequette; Jackson C. Best; Taylor M. Bond; Victoria L. Borgini; Ryan E. Brady; Kaitlyn E. Branding; Adrienne Busch; Steven P. Campbell; Tara R. Carlock; Alexandra N. Chaney; Sarah G. Cheatham; Jason M. Clark; Madeline G. Connors; Lauren E. Cook; Dakota E. Copple; Claire Cunningham; Austin B. Davis; George R. Dean, Jr.; Izabella R. Delgado; Erin E. Delmore; Samuel N. Downes; Patrick J. Doyle; Derek Dubree; Jay Duffin; Julie K. Engelsdorfer; Justin W. Forrest; Danielle M. Frisse-Stanley; Madison A. Fusaro; Ashley M. Gardner; Isaac M. Garrett; Joseph D. Gassiraro; Kameron Gausling; Adam Gausmann; Benjamin S. Gibbons; Michael Glisson; Cynthia L. Grange; Isaiah N. Gray; Alexander M. Greiner; Christopher Greiner; Jack M. Grimm; Chase B. Gulledge; Amanda J. Gunderson; Miranda N. Gusewelle; Michael A. Hajny; LeAnne Hartwick; Emily R. Hayes; Salena V. Hernandez; Richard C. Hettinger; Melissa A. Hileman; Michael R. Hoelting; Andrew P. Holderer; Kyle B. Hylla; Nicholas D. James; Geoffrey R. Jestes; Madison J. Johnessee; Devin M. Kane; Brenda R. Karateew; Robert Kaufman; Michelle L. Largin; Nicole E. Laub; Taylor T. Lehnert; Benjamin P. Lombardi; Jarod R. Long; Dylan Loyd; Katie M. Malcharek; Anthony P. Maliszewski; Ethan J. Manley; Marissa M. Maxwell; Ian C. McAtee; Andrew M. McKeever; Summer N. McPeake; Elaine K. McWhorter; Isaac T. Mizel; Jacob B. Mossman; Isaiah C. Mueller; Rylie M. Murray; Sean T. O’Connor; Dustin M. Patterson; Kathleen A. Pennington; Grace A. Perry; Brett C. Polinske; Campbell A. Potter; Lesa Prusacki; Allyson M. Quigley; Allison N. Rideout; Caitlyn E. Scheibal; Emilie A. Sparrow; Hannah G. Starnes; Charles A. Steed; Amy M. Stein; Katrianna T. Stern; Eric R. Stiverson; Hannah C. Stone; Nikki A. Sund; Matthew J. Swanson; Julia G. Sylvies; Karla A. Tovar; Jacob Vandever; Dennis A. Vinyard; Jason A. Visbal; Catrina C. Warren; Chase Wernex; Lisa M. White; Emily A. Will; Destiny S. Williams; Bailey T. Winfield; Max R. Wydzierzecki;

GLEN CARBON – Brittany Adams; Janice L. Bunselmeyer; Chancellor Burgener; Lorie J. Cashdollar; Taija L. Cook; Michael S. Cushing; Jacob M. Foley; Noah J. Frew; Natalie M. Grant; Hannah K. Griffin; William R. Halpin; Raylee R. Hook; Karli P. Hubbard; Andrew J. Joseph; Nathan D. Klein; Emma L. Knowlton; Mercedes A. Langston; Matthew S. Lawhead; Christopher R. Llewellyn; Virgil L. Lockett; Jessica D. Luer; Savannah D. Maloney; Jeffrey K. McPherson; Erin Morrisey; Laura Muther; Victoria B. Mutza; Hunter D. Pruitt; Brendan Rehkemper; Kemble J. Rippeto; John M. Roman; Nathan A. Rust; Jonathan P. Rynerson; Roman A. Scaturro; Thomas J. Schroader; Makenzie P. Silvey; Luniva Singh; Kimberlynn C. Waters; Bailey S. Williams;

GODFREY – Natalie Adams; Maggie Aery; Daniel S. Allen; Suzanne M. Allen; Tina E. Badalamenti; Lindsey Ballard; Rachel Z. Bear; Adrian M. Beard; Nicholas Bethel; Gabrielle L. Billings; Lynah J. Bontiff; Jacob K. Bozovich; Nina Breuer; Claire E. Chappee; Paul E. Clark; Jonathan J. Claywell; Madeline E. Copeland; John A. Cousley; Madeline R. Croxford; Meredith A. Delp; Jacob T. Donahue; Samuel R. Dunn; Hailey A. Ewing; Noah M. Fahnestock; Nicolas C. Farris; Braedon A. Favilla; Betsy A. Fischer; Braden Flanigan; Adrienne M. Fleming; Erin E. Freeman; Aaron D. Fry; Mitzi C. Fuguitt; Cathlene E. Gauntt; Caroline G. Goeken; Alexis Gonzalez; Kane M. Hamelmann; Molly A. Hamilton; Karen M. Hancock; Kiara E. Hardmon; Rees K. Harroun; Sydney E. Hartman; Jonathan C. Hayn; Derek V. Henderson; Matt Hennessy; Noah O. Henry; Daniel Hilkemeyer; Daniel J. Hoffman; Natalie P. Hogle; Michael R. Holtz; Samantha G. Horstman; Gretchen R. Housmann; Ekwomadu Ifechukwu; Miranda E. Jackson; Mallory K. Keay; Katelyn L. Kelly-McRaven; Katherine G. Kichline; Ariel A. Knotts; Lauren N. Kochanski; Aliana Z. Kottabi; Ezekiel Z. Lampley; Kevin M. Landuyt; Karoline M. Lauritzen; Michael A. Lemons; Ryan M. Logsdon; Colin J. Lombardi; Sydney S. Lombardi; Arie MacIas; Gabrielle Maguire; Emily L. Mapes; Chandler S. Marshall; Alyssa M. McKee; Randall W. Meeks; Dejah C. Milien; Jamie L. Myers; Alexis V. Neal; Keri R. Neal; Samantha B. Parish; Amanda D. Pennington; Korby L. Piel; David V. Pigee; Joshua J. Postelle; Bethany J. Proctor; Jordan N. Rathgeb; Joseph T. Retzer; Madeleine M. Rubin; Janelle M. Ruholl; Adam R. Sanders; Kaylin R. Sansone; Abigail O. Scarborough; Meggan R. Schoen; Thomas A. Scyoc; James M. Selke; Madalyn K. Shafer; Dylan P. Smith; Chelsea R. Stalcup; Christina Stark; Madeleine J. Stobbs; Bayleigh M. Thornhill; Marie A. Townsend; Eric M. Walker; Jessica D. Walker; Brianna A. Walsh; Amy K. Walter; Kaitlyn E. White; Samuel A. White; Mariah Wilson; Megan K. Wittich;

GRANITE CITY – Brandi N. Ficker; Danielle R. Folkerts; Charles Futch; Ryan R. Klein; Caitlin E. Patrick; Ian M. Veizer; Richard L. Whitehead;

HARTFORD – Brent D. Allen; Jennifer N. Baine; Noah A. Brown; Michael D. Fields; Morgan C. Rose; Amanda K. Smay;

MORO – Jared T. Bugg; Melissa L. Coffman; Abigail E. Davis; Richard C. Frank; Jonathan C. Hodge; Chloe E. Jennings; Abigail E. Kohlberg; Marissa M. Major; Traci A. Paslay; Gage M. Perrine; Rebecca A. Sasek; Emmah E. Yeager; Cameron S. Zyung;

ROXANA – Ashley Alexander; Lauren M. Becker; Owen R. Biegler; Austin E. Breckle; Lillian J. Callahan; Margaret K. Haas; Sara A. Kreutztrager; Jessica L. Maddox; Michael J. Mielke; Joyce M. Schmidt; Samantha R. Sherer;

SOUTH ROXANA – Katie L. Bornes; Samantha R. Edwards; Stephen M. Edwards; Howard G. Fisher; Kathleen E. Gordon; Brianna K. Hanks; Adam C. Meyer; Bryan D. Nichols; Heather M. Watson-Thomason; Lindsey M. Williams;

WOOD RIVER – Anna G. Ballard; Georgia E. Ballard; Megan E. Barr; Rebecca R. Billings; Jesse N. Brewer; Christopher E. Fairless; Jessika L. Fairless; Ketra N. Francis; Brian J. Fudurich; Kristin D. Fulkerson; Haley R. Goforth; Zachary Haas; Precious A. Hart; Jennifer A. Herring; Erica C. King; Lisa G. Lile; Rebekah Mathenia; Rebekah Miler-Lyles; Timothy Oseland; Abigayle S. Palen; Jacob P. Palen; Katelyn A. Payne; Rachel R. Rodriguez; Sage M. Ross; Ashley R. Savage; Marqui N. Spencer; Raechel E. Springman; Brayden Stone; Dakota S. Stumpf; Brookelyn K. Trask; Blake E. Weishaupt; Theren J. Westbrook; Megan R. Wright; Kristin Younker;

