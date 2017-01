Lewis and Clark releases fall honors lists

GODFREY – Lewis and Clark Community College has released the lists of honors students for the Fall 2016 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List. Further requirements are listed in the college’s online catalog at http://catalog.lc.edu.

Local students on the President’s List include:

ALTON – Grace L. Backstrom; Corinisha D. Barnes; Rebekah P. Bonniwell; Marta Caballero; Elizabeth A. Clark; Mark J. Cunningham; Cailin M. Daniels; Deborah J. Dhue; Alyson M. Dunse; Savanna J. Durr; Allyson S. Dwiggins; Maxwell A. Elmendorf; Nathan A. Floyd; James H. Francis; Jeanne E. Grossheim; Lindsey M. Grossheim; Bryan E. Hellrung; Lucy A. Hendrix; Bryaun Jackson; Lydia A. Jackson; Desiree J. Kellum; Ashley N. Kinzel; Lauren N. Kistenmacher; Lindsay E. Kistenmacher; Jennifer M. Lane; Emily S. Lenhardt Chelsey Logan; Matthew E. Maag; Heidi E. Masching; Bailey E. McAfee; Madalynn R. McKenzie; Nikolas Meggos; Daniel L. Norman; Justin C. Oliver; James R. Phelps; Daniel L. Price; Dana A. Qasem; Jason M. Roberts; Nathan W. Rynders; Ashley C. Scheffel; Claire Sinde; Jacob D. St. Peters; Evan M. Stilwell; Paul S. Stover; Mikeith D. Teague; David B. Toler; Raina Valyo; Caroline M. Warren; Jacob M. Watters; Michaela Y. Weidner; Theresa G. Wiley; Jordann F. Wilson; Chad A. Yost;

BETHALTO – Blake E. Blair; Andrew Bond; Sharli Crayne; Alicia L. Goewey; Levi T. Harmon; Ryan M. Hayes; Richard D. Main; Jack J. McKinney; Noah R. Parks; Bradley R. Rantanen; Ryan E. Roberts; Paige N. Stearns; Lydia C. Stephens; Ronald L. Taylor; Chad A. Underwood; Shayna M. Vogel; Jason W. Welch;

BRIGHTON – Sinda L. Bean; Sabrina L. Bledsoe; Chase E. Bowman; Taylor R. Bozarth; Cheyanne V. Brown; Aleisha M. Cannon; Brenden L. Emmons; Emily M. Jones; Michael S. Lewis, Jr.; Grace A. Luly; Erin N. Morris; Megan N. Paulda; Christine A. Williams;

BUNKER HILL – Jodie W. Foster; Shannon M. Gauntt; Micah E. Giberson; Zachary Girth; Heidi R. Ostendorf; Samantha K. Scroggins; Katelyn S. Shaw; Steven B. Weidner;

COTTAGE HILLS – Joshua A. Armstrong; David L. Carter; Chris B. Couch; Kole Dugger;

DORSEY – Lawrence C. Eastman;

DOW – Hunter Z. Bryant;

EAST ALTON – Louis E. Chairney; Amber D. Davidson; Kathryn N. Ellison; Shane E. Kamp; Kayla A. Klocke; Brandi N. Lacey; Blake Marks; Danny B. Nolan; Michelle D. Seitzinger; Brittanie A. Swarringin; Jacob R. Watt; Philip A. Wyman;

EDWARDSVILLE – Kristin Abell; Ian N. Ames; Ryan E. Brady; Kristin E. Branding; Adrienne Busch; Alexandra N. Chaney; Tyler R. Dearing; Shayne T. Depung; Rachel M. Deweese; Paul M. Dickerson; Connor A. Doolin; Margaret C. Doolin; Jenna M. Ellis; John R. Gilomen; Isaiah N. Gray; Christopher Greiner; Salena V. Hernandez; Erin Hischier; Sacha N. Jackson; Ryan L. Jordan; Nicole E. Laub; Taylor T. Lehnert; Devin L. Lotter; Edward J. Mahoney; Emma L. McClure; Hannah E. Meyer; Michelle A. Mull-Galbraith; Brittany M. Parker; Skylar J. Peck; Allison N. Rideout; Jacob S. Scheibal; Katherine A. Schoeberle; Jacob R. Schoenthal; Tyler D. Sedlacek; Sean Shive; Jared G. Smith; Tyler J. Thorpe; Joeli M. Toscano; Madison B. Traband;

GLEN CARBON – Brittany Adams; Megan E. Black; Katharine I. Horvath; Jacob R. Jenkins; Megan E. Quick; Morgan E. Redding; Nathan A. Rust; Ted Anthony Uy; Holden S. Vinnedge;

GODFREY – Destiny M. Baxter; Rachel Z. Bear; Jenna K. Brown; Blake Cearns; Andrea J. Cecchini; Hannah M. Collins; Hannah C. Cotton; Mark L. Dixon; David Ertl; Nick C. Harper; Younghye Heo; Destiny R. Holder; Kimberly D. Husted; Lukas T. Jones; Jonathan M. Klunk; A’liyah C. LeFlore; Jennifer L. Lewis-Kelly; Darcy Madden; Alyssa M. McKee; Shawn P. McNece; Trevor Meeks; Emma N. Noble; Paul J. O’Heron; Joaquin Perez; Daton Rippley; Magdalena R. Riveros-Sheppard; Jacob R. Rogalski; Tyler J. Schroeder; Kelsie M. Stendeback; Curtis Stilwell; Chloe S. Stockard; Abbigail M. Van Voorhis; Laura H. Wickenhauser; Megan K. Wittich;

GRAFTON – Trevor K. Ayres; Caitlin E. Critchfield; Mitchell D. Klunk; Andrew M. Loftus; Lois P. Rowling; Claire E. Walsh;

GRANITE CITY – Juston A. Barton; Michael L. Byrd; John M. Greathouse; David Johnson; David D. Scott; James S. Stanley, Jr.;

HARTFORD – Patrick M. Blaesing; Heather C. Martin;

JERSEYVILLE – Sally C. Arbuthnot; Emily Berry; Caroline A. Crawford; Mikah Davenport; Caitlyn D. Hunter; Claire M. Kallal; John S. Kanallakan; Micah C. Kimble; Danielle R. Morgan; Andrew C. Phipps; Savannah M. Ridenour; Michael E. Roach; Chelsea N. Shaw; Anne K. Snyders; Ellen M. Tonsor; Hannah E. Tonsor; Maquaria A. Verstraete; Carol Weisman;

MARYVILLE – Madeline J. Swiecicki; Christopher M. Wense;

PONTOON BEACH – Sarah E. Marshall;

ROXANA – Emily R. Davis; Evelyn G. Robbins; Christina N. Scifres;

SOUTH ROXANA – Kathleen E. Gordon; Amy J. Yates;

TROY – Adam M. Clark; Taylor E. Derby; Joshua C. Dolan; Gregory J. Obucina;

WOOD RIVER – Anna G. Ballard; David A. Ballard; Joseph S. Dooling; Bailie D. Garvin; Precious A. Hart; Jennifer K. Lacoax; Jacob T. Lavite; Jessica M. Moore; Rachael N. Rea; Gavin M. Rose; Ryan P. Smith; Alex P. St. Peters;

WORDEN – Crystal L. Anderson; Brittany R. Custer; Connor K. Gaines; Tabitha M. Kelly; Philip A. Molla; Halley M. Schmidt;

Local students on the Dean’s List include:

ALTON – Rachel J. Acord; Allen J. Averbeck; Michelle L. Bernaix; Jacob R. Blasioli; Nathan A. Blasioli; Aaron Bonnell; Arielle A. Bozarth; Rhonda M. Brown; Aaron B. Carroll; Emily C. Cato; Elizabeth A. Clarke; Kayla Clore; Hannah R. Davis; Georgia E. Dodson; Erin R. Exton; Damira A. Ferguson; Andrea N. Gilchrese; Keion D. Gipson; Chloe Greenberg; Shakiyah V. Jackson; Helen P. Jarden; Brandon S. Lang; Aerial Mabon; Mitchell S. Manns; Lakenya D. McCarvey; Darrell J. McCrady; Amanda J. Menke; Dejah C. Milien; Daniel C. Morrissey; Josephine L. Paruch; Daman Patel; Marshay V. Phelps; Noah D. Rathgeb; Maci R. Reynolds; Jacob T. Rice; Aleksandra Rikic; Emeline R. Roth; Ethan M. Sabo; Brandon K. Sabolo; Austin J. Schillinger; Samantha M. Seeley; Madalyn K. Shafer; Kasey D. Shampine; Bryley Snyders; Tyler M. St. Peters; Fletcher Tholin; Wyatt N. Triplo; Tiffany Walthour; Lindsey M. Williams; Evan D. Winenger; Adam J. Zorescu;

BETHALTO – Tyler M. Andrus; Cameron Blair; Joshua J. Brockman; Sabrina R. Burch; Brittany A. Coleman; Ashley Desherlia; Caleb M. Dhue; Alexander J. Fonrodona; Teresa C. Frisch; Eric M. Howes; Keaton N. Klaustermeier; Kimberly M. Laird; Taylor A. Lish; Stephen M. Noud; Haley N. Ott; Shannon L. Philbeck; Jesse S. Redmon; Jessie L. Regot; Jelisa D. Riddlespriger; Samantha A. Smock; Joshua E. Studnicki; Zachary N. Teipe; Alexis P. Trent; Brennan G. Warren; Shelby L. Whaley; Tyler C. Zigrang;

BRIGHTON – Jared M. Allen; Jessica D. Bailey; Maria N. Bensman; Elyzabeth D. Colburn; Taylor A. Cranmer; Erika R. Daube; Leanna H. Fones; Sarah L. Gage; Christopher S. Garrett; Spencer D. Heineman; Hannah M. Inman; Bayli M. Ironwing; Ashley N. Loy; Hayley K. Neibel; Franchesqua J. Packer; Shelby L. Salzman; Paige N. Stahling; Christopher D. Stoutner; Jennifer M. Tolle; Calvin A. Vail; Alexandra E. Vaughan; Daniel A. Watson; Brandi M. Wolff; Misty A. Zerance;

BUNKER HILL – Alicia M. Davis; Justin M. Downer; Ethan C. Morris; Peter Nichols; Samara Parker; Megan N. Pence; Ashley L. Poore; Hannah R. Sievers; Taylor M. Snyder; Ciera C. Valenti;

COTTAGE HILLS – Lydia R. Eldridge; Akaila M. File; Alaina E. Gray; Nicholas L. Hancock; Madison J. Johnessee; Brady M. Lewis;

DORSEY – Bethany L. Folsom; Taylor M. Schmitt;

DOW – Emily Weishaupt;

EAST ALTON – Toni R. Ashley; Larissa L. Heeren; Makyra R. Jeter; Kenneth J. Mattingly; Alissa R. Miller; Adam R. Moore; Kevin W. Wilken; Samantha J. Woods;

EDWARDSVILLE – Isaac C. Accola; Allison E. Baggett; Dominic A. Barnard; Chandler S. Benthal; Robert J. Blumberg; Taylor M. Bond; Victoria L. Borgini; Kaitlyn E. Branding; Matthew D. Bryant; Nicole A. Buckingham; Nicholas J. Budzban; Robert K. Burnside; Tara R. Carlock; Sarah G. Cheatham; Kaitlyn E. Constant; Lauren P. Cox; Lauren Downs; Eric Ehrenberger, D.C.; Albulena H. Freitag; Danielle M. Frisse-Stanley; Ashley M. Gardner; Alexander Gerstenecker; Michael A. Hajny; Jordan L. Hartwick; LeAnne Hartwick; Benjamin W. Hurt; Seth T. Jacobs; Blake A. Johnson; Robert Kaufman; Jon P. Leady; Emily B. Love; Katelyn Marti; Kristen N. Mendez; Alexis K. Noud; Cody J. Ojeda; Lesa Prusacki; Chad H. Rallo; Christopher Simmons; Lance E. Snow; Jessica L. Thorpe; Justin R. Walker; Katherine E. Wilson; Max R. Wydzierzecki;

ELSAH – Alexis M. Barton; Elanor M. Nicholson; John H. Reed;

GLEN CARBON – Michaela Armstrong; Emily Chang; Conor O. Charleston; Dakota L. Collins; Kyle A. Culiberk; William R. Halpin; Joshua R. Kowalis; Michelle McClish; Riley J. McElroy; Brendan Rehkemper; Marisa C. Rinaldi; Jonathan P. Rynerson; Roman A. Scaturro; Allison A. Smolar; Jason B. Swisher;

GODFREY – Maggie Aery; Justin D. Amistadi; Tina E. Badalamenti; Lindsey Ballard; Zaria Barnes; Lynah J. Bontiff; Kaylee A. Bowen; Jacob K. Bozovich; Nina Breuer; Nicholas A. Chapman; Madeline E. Copeland; Jacob T. Donahue; Michael D. Drake; Alexis Gonzalez; Kane M. Hamelmann; Ameer J. Harris; Andrea N. Hartman; Ekwomadu Ifechukwu; Frank J. Jones; Katelyn L. Kelly-McRaven; Lauren N. Kochanski; Michael A. Lemons; Gabrielle Maguire; Anyssa McCarvey; Sarah M. McKee; Todd E. McLemore; Ryan D. Meskell; Matthew M. Monroe; Cady A. Moore; Laura A. Moore; Matthew D. Nagy; Olawale E. Odofin; Morgan E. Ozark; Samantha B. Parish; Joshua J. Postelle; Brittney A. Randazzo; Jordan N. Rathgeb; Lochlan Reus; Deanna M. Rhoads; Janelle M. Ruholl; Kaylin R. Sansone; Rhys Saunders; Adrian Savic; Thomas A. Scyoc; Carolyn J. Taul; Kacey L. Taul; Jessica D. Walker; Mark E. Weller; Samuel A. White; Brendan O. Willers; Noah S. Williams; Crystal N. Younger;

GRAFTON – Dylan J. Johns; Kyle E. Pohlman; Andrew W. Senger; Tony J. Zedolek;

GRANITE CITY – Robert L. Hutson; Gerald W. Owens, II; Caitlin E. Patrick; Dominic N. Torimino, Jr.;

HARTFORD – Brent D. Allen; Hannah M. Consiglio;

JERSEYVILLE – Dawn R. Abbott; Jennifer M. Beiser; Mary E. Bell; Scott Bone; Kelli L. Brady; Mia A. Brown; Hannah C. Carroll; Nicholas A. Cornell; Taylor E. Curtis; Caitlyn M. Dixon; Janie E. Eschbach; Kaitlyn E. Everts; Alex C. Goldacker; Ashleigh M. Hamilton; Lydia J. Hamilton; Olivia C. Hammond; Alexandria L. Huitt; Whitney L. Isringhausen; Hannah K. Jackson; Jessica E. Kuebrich; Allyson L. Kuehnel; Raeann K. Maltimore; Ryan P. McGuire; Sadie A. Morgan; Brandy M. Purcell; John B. Ritter; Patrick Sackmann; Nicholas A. Sharrow; Sydni G. Suttles; Brendan J. Vanost; Ethan J. Ward; Kari L. Weaver;

MARYVILLE – Jacob A. Eggering;

ROXANA – Michael J. Mielke; Sawyer A. Morehead; Chelsea Nowaski; Samantha R. Sherer;

SOUTH ROXANA – Darian B. Deshote; Samantha R. Edwards; Stephen M. Edwards; Howard G. Fisher; Nathan H. Gould; Justin W. Myers; Jacob D. Thaxton;

TROY – Jasmine R. Dumas; Ryan C. Roberts;

WOOD RIVER – Georgia E. Ballard; Johnny L. Barrett; Corey A. Bradshaw; Samuel E. Cates; Hannah R. Darden; Caitlyn E. Eitzmann; Haley R. Goforth; Olivia R. Gunderson; Mariyale C. Harden; Casey L. Holland; Zachery R. Howard; Courtney M. Hubler; Joseph M. Hutchinson; Erica C. King; Adam L. Leuck; Jacob P. Palen; Ivy N. Pizzo; Haley E. St Peters; Jordan L. Tucker; Brian Whitley;

WORDEN – Blake V. Bentlage; Taylor M. Bursell; Zachary J. Frana; Michelle A. Williams; Cody M. Zach;

