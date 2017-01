SIUE announces dean's list for fall 2016

Southern Illinois University Edwardsville has announced the names of students qualifying for the dean’s list for fall 2016.

To qualify, a student must maintain a grade-point average of 3.5 or better and have 12 hours calculated (B is equivalent to 3.0; A to 4.0).

Students in AdVantage News’ coverage area include:

Alhambra

Madison Marie Frank

Alton

Andrew T. Cloninger

Libby Jane Linhares

Sarah Marie Badman

Curtis Leon Baird

Nicholas Keith Ballard

Samuel Joseph Becker

Ashley Elizabeth Beiser

Abigail Alaine Brown

Amanda Sue Carstens

Mary Jaros Cassenti

Tyler Alan Clarke

Skylar Richard Cox

Jett Christopher Durr

John Theodore Elik

Tessa Charlene England

Zachary Ethan Hausman

Jennifer Elizabeth Herpel

Chloe Anna Huelsmann

Christopher David Jarden

Claire Nichole Jenniches

Rachel Kathleen Martin

Maika Clarissa Miller

Stephanie Rose Mormino

Jessica Claire Nelson

Joshua Preston

Nicholas Edward Price

Jessica Stone

Tyler Jude Strebel

Zora Bea Vredeveld

Shelby Renee Willen

Marjorie Kaye Wilson

Aaron Edward Winenger

Erin Nicole Woods

Bethalto

Katie M. Beasley

Jerra Michael Brown

Julie Nadine Bruns

Zachary A. Clowers

Brianna Rene’e Cooley

Kate Elizabeth Costello

Gabrielle M. Cox

Kaylee Christine Georgeoff

Braden Lee Harris

Heather Monique Havens

Daniel Edgar Henson

Sierra Nicole Hyman

Patrick Joseph Kelly

Jonathon Daniel Kirby

Mallory P. Mccune

Jacob Andrew Morten

Logan Anthony Mushill

Kathryn Michelle O’Brien

Kayla Diane Schell

Summer Paige Standefer

Alyssa Kay Tite

Anna Jane Tomblingson

Jacob Louis Troeckler

Megan Frances Trost

Bethany J. Wassink

Dylan Thomas Webb

Lindsey Kay Webb

Allison Marie Wyrsch

Mckenzie Marie Yungck

Alexander Winslow Zukas

Brighton

Joshua Allen Foiles

Charline K. Geiger

Rebekah Ann Shultz

Bailey Kaye Allen

Brittany Ann Gresham

Alyson Paige Siglock

Jessica Lee Werts

Bunker Hill

Dustee Rose Reeder

Andrea Nicole Rull

Shannon L. Stumpf

Allison Julia Taylor

Cottage Hills

Jasmine Akers

Rahime Hejme Aliu

Danielle L. Corbin Woodson

Amber Lynne Crouch

Madison Ann Fritts

Letecia Jatonne Jones

Andrew Korte

Haley Nicole Michel

Kate Marie Sneed

Alyssa Renee Walker

Dorsey

Rachel Ann Denmon

Elizabeth M Eastman

Lindsey Nicole Folsom

East Alton

Jordan Clayton Brueggeman

Ashlyn M Cadle

Colin James Gibbons

Shelby Dawn Kessler

Ashley Nicole Meyers

Anh Nguyen

Raylin Jo Pearson

Erica Jane Porter

Matthew Paul Smith

Paige Alicia Sneed

Kayli Lynae Staten

Taylor Lynne Stratton

Rebecca Renee Tinnon

Dow

Rachel Anne Koenig

Edwardsville

Neslisah Bayraktar

Samantha Lynn Monroe

Kiersten Leah Abernathy

Kelsey Lauren Ackerman

Haley Kathryn Adrian

Kristin Taylor Agee

Katlyn Marie Akers

Alex Allen Alexander

Justin Michael Allaria

Joe Norris Ambuel

Zachary Brian Anderson

Nicole Mary Arnold

Madison Ann Aunger

Rachel Austin

Daniel Alan Ayres

Katie Alyn Ayres

Taimoor Tahir Aziz

San Darseem Baban

Erica Rose Bailey

Jordan Daniel Barnett

Emily Bax

Mallory Belcher

Amy L. Best

Brianna Nicole Biffignani

Sarah Maria Bohn

Amber Simonne Bolla

Steven Paul Bollman

Connor Joseph Bradley

Meghan Marie Brakhane

Adrienne Alexis Brammeier

Marcus Alan Breden

Savannah Ann Brinkman

Kayla Danielle Bulva

Tanner Alan Burge-Beckley

Ethan A. Campagna

Hannah R. Carter

Aslihan Celik

Jace Judith Cook

Eryn Rae Coppersmith

Korrine Margaret Croft

Carson Crow

Alexis Paige Crumer

Samantha Rae Dahl

Kathryn Maureen DeAvilla

Alexander James Delgado

Jack Steven Desse

Gary A Dias

Kathryn Lynn Diekemper

Nicole Rena Dormeier

Addison Lee Elliott

Annastin Miah Ellis

Michael Joseph Ezell

Micaela Marie Finn

Libby Oleta Faith Fisher

Tiffany Elizabeth Frey

Marshawnna Deveda Gaines

Jennifer Leigh Gerstenecker

Justin H. Gieseking

Jim Dale Gillentine

Luke Andrew Griffin

Cole Daniel Hagen

Jessica Marie Hamilton

Keidrah Marie Hardiek

Jacob Christopher Harris

Luke August Haun

Brian McDonnell Hayes

Alexandria Hearn

Brenden M. Heaton

Joseph Ray Heflin

Taylor Jo Held

Miles Andrew Herr

Ethan K. Hill

Hayley Nicole Hipp

Chelsey Helene Hollowell

Ryan Harry Housend

Chunhua Huang

Graeme Gartner Huntley

Elizabeth Marie Hylla

Mary Alice Jackson

Danielle Marie James

Sara Nicole Janulavich

Lixia Jia

Alexander Mason Johnson

Brandon Wayne Johnson

Christopher M. Johnson

Elizabeth Anne Johnson

Dakota Ryan Kamm

Jenny Lynne Kasen

Lacie Christine Kelley

Matthew Joseph Khong

John Leopoldo Killingbeck

Bokyung Kim

Matthew Thomas Kistner

Lydia M Klaus

Caitlin Marie Klenke

Kourtney C. Klette

Jarrod Bennett Kolesa

Christina Denise Komo

Robert William Ladner

Anthony Samuel Lampman

Emily Ryann Lange

Katie Lynn Lange

Chase Daniel Langendorf

Danny Augustus Levey

Erica Marie Lizotte

Heidi Brianna Looker

Amanda Rose Lotter

Jesseca Nicole Lowe

Jacob Alan Maes

Brendan Alexander Magruder

Zachariah James Malach

Noah Rebecca Manibusan

Daniel Marinko

Rajene Dominique Maul

Jayme McCormick

Matthew Robert McDermott

Megan Nicole McDonald

Brendan Joseph McGrath

Eboni N. McKenney

Claire Mentzer

Katelyn Joy Mentzer

Jennifer M. Meyer

Kylie Brianne Meyer

Dunya Khalil Mikhayel

Emily Michelle Miller

Shirley Joann Moore

Terry M. Moore

Kayla Grace Motl

Masen Clark Motsinger

Justin Robert Nosser

Leah L. Oglesby

Alana Marie Otterson

Ryan Nicholas Pacatte

Brittany Shenae Pangelinan

Anoopa Hemantkumar Patel

Mehali M. Patel

Kristen Lane Pauli

Michelle E. Payne

Joseph Thomas Pender

Dylan Eric Petrich

Richard O. Pincock

Hannah Joelle Pope

Zane Michael Potter

Evan Andrew Pringle

Connor A. Raasch

Carley Kristine Ramich

Lance Michael Ramsey

Lucas James Reid

Abbey Lynn Revelle

Nicolas Joseph Revelt

Courtney Anna Reyman

Andrea Nicole Rice

Benjamin Gregory Richey

Jason Paul Rock

Mark Alan Rogers

Gabriella Francesca Romano

Brianna Marie Roseman

Abigail Loree Ruppert

Henry Thomas Rybolt

Sarah Saebens

Jade Salama

Adam Kenneth Schroeder

Adam Richard Schulte

Karlee Nicole Schweigert

Gabrielle Marie Scott

Tatum Lynn Secor

Lindite Selimi

Satyam Rashmikumar Shah

Dylan Donoghue Shallow

Katie Marie Shashack

Brendan Patrick Shelton

Chad Frederick Shumake

Tyler James Slaby

Joseph Phillip Smith

Kinsey Lauren Smith

Joshalynn Charmaine Starks

Allison Marie Stephens

Jade Reigh Stoecklin

Matthew Scott Stone

Ashley E. Strieter

Joseph Karl Strohmeyer

Kyle James Swanson

Allie Marie Sweatt

Brandon Scott Taylor

Alicia Nicole Marie Terry

Benjamin Andrew Tharp

Erik Anthony Travers

Huong Q. Truong

Eric William Tucker

Chandler M. Tutka

Anastasia Adele Van Hauen

Elizabeth Ann-Marie Virgl

William Jonathan Voltz

Breana Nicole Wagner

April Renee Warren

Claire E. Warren

Oliver Alexander Washington

John Michael Wehner

Brock Eason Weimer

Andrew Jeffrey Westerhold

Bradley Wever

Lauren Michelle White

Jacob Luke Wieser

Megan Kathleen Wilburn

Alexander Daniel Will

Benjamin Lee Williams

William Hughett Wilson

Ashlynn Autumn Winkler

Lindsey Nicole Wolfford

Meredith Taylor Wright

Ziye Xu

Taylor Lee Yuhas

Craig Jay Ziegler

Nicole Michele Zimcosky

Elsah

Taylor Danielle Barton

Julia Ann Benz

Kaycilee Jane Legate

Glen Carbon

Hasan Abuhzaima

Hannah Rose Andres

Daniel Lee Ashbaugh

Eric Joseph Bomba

David Bracey

Nathan Floyd Brown

Sophie Marie Browning

Rachel Elizabeth Bryant

William Richard Cappel

Anna Elizabeth Ceglinski

Olivia Clark

Kristina Chantencgo Dotdot

Katie M Dowell

Dustin Coy Duncan

David James Epperson

Meghan Marie Fischer

Claire Elizabeth Fuesting

Isabella Leigh Fultz

Mary Garner

Michael Patrick Gaumer

Thomas J. Giacobbe

Abigail Marie Goodman

Jaclyn Ann Gorniak

Katlyn Marie Hare

Christopher Zhutian He

Sarah Marie Heuer

Ashley Nichole Hosto

Savana Marie Hubert

Olivia Marie Jackson

Matthew Patrick Janushanis

Dana Jensen

Madison Leigh Johnson

Melinda Jorns

Brittany Katrina Kadlick

Yevgeniy Aleksandrovich Kenovskiy

Yasmyn Michelle Knight

Louisa Agatha LeCroy

Autumn Nicole Lewis

Mario-Estevan Ramos Lucio

Bethany Lynn Mase

Brendon Wesley McDaniel

Riley Paige Mushill

Mikayla Anne Oberlag

Samantha BreAnn Orr

Brandon Kyle Paddock

Chloe Elizabeth Phelps

August Edmund Platt

Brock Adam Pontious

Amelia Ruth Pytlinski

Lucas Hayden Quick

Taylor Caroline Sneed

Carissa Ashley Dawn Sorenson

Brandon Nicholas Stolze

Libbi Marie Thalmann

Luke Douglas Thiede

Jenna Michele White

Nathan Thomas Wilkening

Godfrey

David Timothy Velsor

Sophia Rose Bodenbach

Hunter Brooks

Katelyn Marie Chapman

Jonathan Andrew Cheatham

Sarah Jane Crause

Bradley William Devors

Madeline Drake

Juan Manuel Duran

Lauren Nicole Godfrey

Jacob Lee Graves

Megan Rose Grove

Ashlin Elizabeth Grover

Jessica Suzanne Anthem Heyen

Emily Lucille Holmes

Serena L. Jones

Alicia R. Kaleta

Kathryn Gael Kunz

Natalie Eileen Macias

Andrew Robert McCluskey

Nadia Nilini Ramsaroop

Maria Fernanda Rodriguez

Richard Root

Marcus Anthony Schomburg

Jessica Nicole Schultz

Steven Anthony Schultz

Jaynie Ray Shafer

Katye Erin Skrivan

Michael Hyun Paul Stolze

Grafton

Samantha L. Critchfield

Jami Lynn Crowe

Jacob Daniel Hahn

Jacob Daniel Tepen

Granite City

Katie R. Alexander

Chelsey Yvonne Angelly

Craig Matthew Bolt

Katrina Botz

Robert Thomas Bragg

Alyssa Joelle Bridick

Jason S. Bringer

Katheryn Elizabeth Britt

Christopher Michael Castevens

Shelley Ann Clark

Joseph Arthur Colyer

Kailee Diak

Alex M. Dilday

Cameron Matthew Donaldson

Joshua Dowdy

Emily Ann Fabry

William Tyler Fithen

Jada Taline Foster

Maya Emma Gann-Bociek

Dane Allen Grote

Kayla Renee Haddock

Anna Marie Hagnauer

Amber Nicole Hankins

Andi Mikal Harper

Kathryn Susan Hatches

Linette Hernandez

Shannon Marie Hoerle

Reina Alexandra Horn

Kevin M. Hummel

James Robert Jirus

Mikayla Marie Kingsley

Taylor R. Kirby

Angela Renea Edith Kramer

Kathryn Ann Krieshok

Allison Lee Lewis

Joshua David Miller

Morgan Louise Nelson

Brianna A Nichols

Cassandra Marie Petras

Jakob Anthony Petrillo

Allie Michelle Pryor

David Allan Pulley

Olivia TRUE Russell

Sydney Lee Schaus

Boone Kenton Shelton

Jacob Roger Shemwell

Elizabeth Kerry Smith

Emily Marie Smith

Erica Rose Smith

Gary Stetler-Williams

Kimberly Rose Sutherland

Mona Marie Lynn Tedder

Katie Elizabeth Terziovski

Alina Elizabeth Viteri

Tara Raye Ward

Stephanie R Webb

Matthew R. Welser

Mariah Sylvia Williams

Evan M. Willmore

Abigail Dawn Wright

Kenneth Joseph Yearout

Luke Edward Zabotka

Hamel

Andrew Tyler Effler

Madison Drew Harris

Elizabeth Ann Steinmann

Hartford

Samantha Nicole King

Madison

Jamesha M. McClain

Marine

Emily E. Benvenuto

Ryan Robert Daiber

Mackenzie Kaitlin Ebersoldt

Jamee Anne Gula

Ethan C. Massey

Maryville

Alexandria Marie Buehne

Joshua Marcus Chastain

Korissa Cheatham

Patrick Lee Clessa

Brittany Lynn Crockett

Adrien Marie Damme

Stephanie Elizabeth Faulders

Anne E. Frosh

Dustin Michael Hartlein

Nicole Marie Hodapp

Katherine Elizabeth Hunsinger

Amanda Joyce Juenger

Christina Ann Juenger

Megan Marie Langley

Jessica Leigh Ledford

Caitlin Nicole Martin

Lindsey Ranel Moore

Sarah Ann Paitz

Kelsey Gene Salmon

Madison Marie Schmidt

Sarah Elizabeth Scrum

Danielle Kay Slusher

Dakota Ann Trione

Deandrea La’Kendra Washington

Courtney Nicole Zamarione

Moro

Adelaide Joy Ballard

Ethan Bryce Bugg

Brianna Lyn Declue

Joel Andrew Eberhart

Abigail Ann Edwards

Shelby Nicole Griggs

Sarah A. Gvillo

Allison Paige Hemingway

Michael Edward Horton

Abigail Reiley Little

Hanna May Luebbert

Brett Leigh Norvell

Holly Pikora

Kevin R Rasmussen

Roxana

Regina N. Baldwin

Samuel William Andrew Haas

Katelyn Elyse Kreutztrager

South Roxana

Nickolus A. Cooper

Noel Paul Deshotel

Matthew Christopher Putz

Wood River

Heather Lynn Anderson

Kylie A. Davis

Taylor J. Dowdy

Jenna Kaye Gwaltney

Timothy Hawk

Louis Kelly Joyner

Shane Russell Mckee

Taylor Ross Merritt

Katherina Margaret Oldendorph

Lauren Marie Ratliff

Bianca Lorraine Renken

Lauren Nicole Reynolds

Jessica Marie Rose

Krista M. Sheets

Brendan Edward St Peters

Shea Whitney St Peters

Alexis Sioux Stumpf

Radeana Marie Taylor

Nicholas Elliott Thompson

Maren Elisabeth Valyo

Worden

Alexander Todd Geuss

Indira Din James

Ali Kathryn Koerper

Margaret Jean Mackin