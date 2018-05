May 1, 2018, 12:43 pm

9 lbs, 3 oz, 20” long

Alton Memorial Hospital

Daughter of Geoffrey Kleiboeker and Stacey Kleiboeker of Alhambra. Grandparents are Gary Kleiboeker and Tammy Kleiboeker of Patoka, Ill., and Chris McCalla and Janice McCalla of New Douglas. Big brother is Gavin Kleiboeker, 2.