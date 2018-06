May 17, 2018, 7:36 pm

6 lbs, 11 oz, 19 1/2” long

Daughter of Rickey Nelson McDaniels Jr. and Mindi Michele McDaniels of Hartford. Grandparents are Rickey N. McDaniels Sr. and Diane M. McDaniels of Alton, and Charles A. Mellor and Debbie S. Mellor of Hartford.