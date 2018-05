May 9, 2018, 1:52 am

6 lbs, 2 oz, 18.5” long

Alton Memorial Hospital

Son of Jose Alberto Zendejas-Ayala and Maritza Chavana-Zendejas of Godfrey. Grandparents are Ruben Zendejas Vasquez and Lucian Ayala Vasquez of La Piedad, Michoacán, Mexico; Victor Arnulfo Chavana of Los Ebanos, Texas, and Maria De Los Angeles Hernandez-Diaz of Mission, Texas. Big brother is Isaac Alberto Zendejas, 11.