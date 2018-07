July 11, 2018; 10:19 am

4 lbs, 12 oz, 17.5” long

OSF Saint Anthony’s Health Center

Daughter of Jonathan Van Hoesen and Crysta Van Hoesen of Alton. Grandparents are Bill Van Hoesen and Janette Van Hoesen of Bethalto, and Seth Robinson and Tammy Robinson of Alton. Big brother is Harvey Van Hoesen, 2.