May 11, 2018, 9 pm

7 lbs, 5 oz, 21” long

OSF Saint Anthony’s Health Center

Son of Timmy Leon Glisson Jr. and Emelie A. Glisson of Alton. Grandparents are Timmy Leon Glisson Sr. and Julie Glisson of Alton, and Lester H. Alexander Jr. and Nancy Alexander of Alton. Big sister is Izabel Glisson, 6.