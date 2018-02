L&C releases fall 2017 honors lists

GODFREY — Lewis and Clark Community College has released the lists of full- and part-time honors students for the fall 2017 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the president’s list. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the dean’s list.

Further requirements are listed in the college’s online catalog at catalog.lc.edu. Questions should be directed to the Enrollment Center at (618) 468-2222.

President’s List

ALTON – Megan L. Anderton; Andrew Angleton; Yu T. Asa; Ariah J. Bagley; Jennifer L. Baker; Andrew K. Ballard; Morgan Bemis; Brian P. Bergin: Emily C. Bevenour; Rebekah P. Bonniwell; Geneva E. Brumfield; Andrea D. Causey; Elizabeth A. Clark; Makayla F. Cox; Andrea L. Davis; Levi Davis; Jessica R. Davison; Hazel M. Denother; Michele L. Deppe; Deborah J. Dhue; Kami D. Douglas; Renessa Drainer; Savanna J. Durr; Rebecca D. Eagleton; Daniel Elik; Austin D. Erthal; Liberty R. Felix; Abby Fischer; Tammi L. Galloway; Madeline G. Gehrig; Emily A. Godi; Chloe Greenberg; Elizabeth M. Hanke; Sumer N. Harpole; Christopher A. Harrington; Corinne M. Harris; Victoria L. Hays; Bryan E. Hellrung; Jess M. Henderson; Lucy A. Hendrix; Da’Niesha L. Jackson; Lauren J. Jackson; Helen P. Jarden; Anya Jones; Desiree J. Kellum; Ethan Kercher; Lindsay E. Kistenmacher; Kennedi E. Koetzle; Kathryn M. Kraut; Taylor L. Lambert; Chad D. Martin; Annie M. Maynard; Shellie J. McCallister; Bobbie N. McCormick; Cassie R. McEvers; Nikolas Meggos; Daniel L. Norman; Jaden E. Perez; David M. Pesnell; Darian X. Presley; Steven D. Price; Dana A. Qasem; Paityn E. Rice; Katelynn Schaffer; Andrew B. Schmalbeck; Baylee J. Scott; Samantha M. Seeley; Diarra E. Smith; Whitney E. Spa; Emily B. Stahl; Samantha N. Stendeback; Sarah R. Stover; Tori L. Styffe; Fletcher Tholin; Morgan L. Tipsword; Matthew Vandevord; Griffin M. Vroman; Lauren A. Walsh; Anna Walters; Caroline M. Warren; Michelle S. Watts; Benjamin E. Welling; Laura M. White; Betsy L. Williams; Nekcoe T. Yungling;

BETHALTO – Angelina M. Bailey; Bradley J. Barker; Richard C. Beck; Blake E. Blair; Cameron Blair; Holly A. Brown; Susan E. Buchanan; MacKenzie A. Cato; Lindsey A. Courtoise; Paige V. Crause; Hannah A. Diamond; Michael O. Dixon; Brandon N. Hampton; Ethan C. Hannaford; Keri L. Harmon; Johnna R. Harshbarger; Angelle N. Henson; Tristen D. Hyden; Corrina L. Jones; Megan E. Julian; Heather A. Lamb; Noah R. Parks; Cassandra L. Reed; Hannah Schmidt; Hope E. Smith; Philip E. Smith, Sr.; Christian M. Stawar; Michael M. Stevenson; Joshua E. Studnicki; Elizabeth A. Thomas; Kassandera L. Turner; Chad A. Underwood; Shayna M. Vogel; Matthew J. Waters; Jonah T. Wiggenhorn; Morgan N. Wilson;

COLLINSVILLE – Jeffery W. Ford; Dustin L. Kent; Michelle B. Killion;

COTTAGE HILLS – Joshua A. Armstrong; Christopher B. Couch; Logan A. Davis; Kaleb M. Denney; Kameron S. Denney; Shelby L. Jones; Isabella L. Roberts; Lauren E. Seidler; Dylan R. Short;

DORSEY – Jennifer M. Bevel; Tarin L. Hatcher; Justin Zimmerman;

EAST ALTON – Alyssa S. Autery; Emily E. Brinkley; Melissa S. Calame; Amber D. Davidson; Brandy S. Herron; Darby O. Hobbs; Dylan J. Klunk; Robert W. Kohlmiller; Brandi N. Lacey; Callie M. Logan; Sadie J. Lupercio; Blake Marks; Jocelyn B. Marshall; Sydney K. Martin; Amanda J. Morgan; Michelle D. Seitzinger; Bailey L. Sharpmack; Rachel D. Staten; Jakob S. Tinnon; Alexis P. Trent; Chase E. Wallendorff; Philip A. Wyman;

EDWARDSVILLE – Kennison D. Adams; Michelle A. Ahlers; Lesley E. Alexander; Parker A. Allen; Sheila E. Battle; Todd L. Baxter; Ezri Beckmann; Andersen K. Berger; Grant M. Berkbigler; Taylor M. Bond; Jacob Bulow; Tara R. Carlock; Joshua W. Coleman; Anna N. Conner; Caleb M. Cope; Krystle D. Crockarell; Haley M. Deem; Christopher C. Defeyter; Izabella R. Delgado; Lindsey K. Dial; Ansley W. Dorsey; Jenna M. Ellis; Kyla R. Engelstad; Raven Frank; Alexandra M. Freese; Devonte D. Fuller; Luke A. Goeckner; Alexis Gonzalez; David T. Grant; Spencer J. Gray; Adam Greiner; Alexander M. Greiner; Kathryn A. Hajny; Jessica M. Harris; Williams D. Hengehold; Erin Hischier; Allie S. Hosto; Austin S. Huang; Abbie M. Huynh; Jennifer A. Jackson; Pamela K. Jay; Alyssa A. Johnson; Robert Karrick; Piper M. Kelly; Areej A. Khan; Andrew Kilker; Darren C. Kirsch; Colton G. Klenke; Sydney I. Kolnsberg; Griffin J. Kraut; Emma L. Ladd; Emma N. Lazerson; Douglas T. Lloyd; Joey Lu; Edward J. Mahoney Ben M. Manibusan; Emma L. McClure; Ryan J. McFarland; Christian P. Meinzen; Andrew Meng; Hannah E. Meyer; Joshua T. Mills; Trevor E. Neumeister; Blake Neville; Adam O’Connor; Jason Pan; Brittany M. Parker; Hannah L. Patton; Caroline G. Pender; Sadie Pinnell; Grace E. Pizzini; Amber K. Pocuca; Nicole M. Portell; Rachel L. Prusa; Logan D. Pursell; Elizabeth A. Reinders; Allison N. Rideout; Mykayla J. Rosales; Haley E. Ruyle; Austin Sandberg; Katherine A. Schoeberle; Baylee A. Scholes; Amber L. Schwertman; Sean Shive; Ryan B. Shustrin; Maxwell W. Smidowicz; Emilie A. Sparrow; Kelsey R. Spencer; Hailey V. Sponeman; Thomas C. Steinwagner; Madeline M. Stewart; Charity K. Stowe; Shelby L. Strackeljahn; Dean P. Stuart; Mikaela N. Suess; Anna D. Svoboda; Matthew J. Swanson; Amanda N. Swisher; Elaine Szedlar; Lauren J. Taplin; Mary Teske; Alison J. Thielen; Daniel H. Thomas; Dino G. Thompson; Tyler J. Thorpe; Zachary Timmermann; Joeli M. Toscano; Madison B. Traband; Jeanie M. Umbaugh; Skylar R. Van Ryswyk; Justin R. Walker; Joseph C. Wallace; Lauren M. Ward; David J. Wickman; Destiny S. Williams; Stephanie N. Willis; Megan M. Wood; Natalee E. Wooff; Hannah E. Zeier; Addasyn K. Zeller;

GLEN CARBON – Brittany Adams; Ian N. Ames; Sarah B. Bilbrey; Megan E. Black; Megan M. Bowman; Blake Broshow; Kylie Chiapelli; Lucas J. Clayton; Grant D. Gill; Kayla M. Gluntz; Meghan E. Gorniak; Regina Guehlstorf; Erika A. Hale; Wyatt W. Hennig; Lindsey A. Hohlt; Sarah C. Jobe; McKenna A. Knobeloch; Kim M. Kosydor;Rachel A. Lange; Matthew S. Lawhead; Rebecca N. Lopez; Payne E. Maag; Ian P. Mackie; David C. McDonald; Kilauren C. McMahon; Zane L. Moss; Rachel M. Pranger; Megan E. Quick; Patrice Rawson; Alex G. Roosevelt; Giovanni M. Roti; Roman A. Scaturro; Julann K. Scheibal; Elizabeth A. Schroader; Logan T. Schwalb; Daniel D. Smith; Melissa Spencer; Caleb M. Tucker-Loewe; Holden S. Vinnedge; Aaron M. Voss; Keith A. Willeford; Benjamin L. Womack;

GODFREY – Charles H. Atkins; Eleanor A. Baker; Destiny M. Baxter; Katilin L. Belk; Megan E. Bell; Kathleen S. Botterbush; Ashtyn E. Britt; Natalie M. Brown; Nicholas A. Chapman; Jennifer C. Copeland; Norma G. Das; Alicia N. Dyer; Donald E. Elliott; Corey B. Fergurson; Lauren E. Fischer; Alex M. Gargac; Morgan C. Gill; Daniel J. Gohn; Courtney N. Hagerty; Samuel S. Hale; Cynthia M. Halpern; Kane M. Hamelmann; Lauren A. Heinz; Rachel L. Held; Matt Hennessy; Younghye Heo; Isac Hildingsson; Rachel Holmes; Taylor L. Houchens; Gwendolyn K. Hunter; Larry Johannigmeier; Daniel J. Jun; Mallory K. Keay; Peyton Kline; Kelley J. Loftis; Darcy W. Madden; MacKenzie L. Masters; Alexander R. McKinney; Shawn P. McNece; Emily R. Medford; Merric X. Meehan; Trevor Meeks; Brenda A. Meyer; Graham Miller; Gavin P. Mills; Paije J. Mitchell; Mary K. Napoli; Simon T. Nguyen; Emma N. Noble; Morgan E. Ozark; Dinah Pimentel; Alyssa K. Plummer; Wesley D. Revels; Cameron M. Riley; Magdalena G. Riveros-Sheppard; Alexis Sanders; Adrian Savic; Emily C. Schultz; Megan E. Schultz; Jennifer B. Shirrell; Breana A. Smith; Brooke Smith; Brooke N. Snyder; Leah Sutera; Ray E. Thompson; Michael T. Walter; Nathan M. Walters; Alexys R. Williams; Mark C. Wooff; Tristan H. Wuellner;

GRANITE CITY – Michael L. Byrd; Douglas D. Davis; Shelby L. Glendening; David D. Scott; Nicholas Thomas;

HAMEL – Michelle E. Copsey; Mitchell Heberer;

HARTFORD – Blake D. Barnes; Nicholas G. Hayes;

JERSEYVILLE – Sarah J. Allen; Lucille J. Bechtold; Emily J. Berry; Kerri A. Bick; Jack Brandt; John Bray; Andrew C. Bryden; Nathan M. Carroll; Lydia R. Crader; Caitlyn M. Dixon; Amber L. Ford; Megan P. Fraley; Faith Franke; Haley N. Franklin; Jared M. Hagen; Alexis R. Heinrich; Christopher R. Jackson; Noah Jones; Claire M. Kallal; Caitlin R. King; Chloe E. Lorton; Caleb J. Manns; Sydney M. Merle; Anna K. Murray; Miranda D. Olson; Ana M. Otero; Abigail C. Parish; Christopher A. Parks; Audrey L. Parsell; Vanessa A. Perkinson; Taylor R. Pointer; Savannah M. Ridenour; Michael J. Rose; Jeremy R. Schaaf; Rebekah A. Schaaf; Margie Ann Sinclair-Parish; Dawn M. Smith; Taylor M. Snider; Emily R. Stemmler; Elizabeth Stiles; Keelie R. Stork; Hannah M. Taylor; Arielle L. Tewell; Barbara L. Van Walleghen; Lindsay M. Vanost; Maquaria A. Verstraete; Emily G. Walsh; Abigail M. White; Dylan T. Wilfong; Jessica E. Wren; Taylor E. Young;

MARYVILLE – Tanner M. Payton;

MORO – Rachel L. Buckley; Ethan B. Bugg; Morgan A. Butler; Jennifer M. Durbin; Katelyn A. Durbin; Jared J. Engeman; Mallory R. Griggs; Stephanie R. Jennings; Sarah M. Link; Paige C. Little; Peyton L. Little; Kyle Marcum; Cara L. Melton; Gabrielle A. Ramirez; Anna M. Scott; Crista N. Stover; Jonah R. Yeager; Kylee Zyung;

ROSEWOOD HEIGHTS – Nicole D. Tyler;

ROXANA – Brittany R. Alexander; Lillian J. Callahan; Emily R. Davis; Sara A. Kreutztrager; Devin C. Myers; Samantha R. Sherer; Brianna Tarpley;

SOUTH ROXANA – Paula R. Rhodes;

TROY – Christa Brookshire; Lucio Reyes;

WOOD RIVER – Anna G. Ballard; Phoebe N. Booher; Alec D. Carlisle; Milli L. Carter; Judy Daugherty; Justin L. Englar; Courtney M. Foust; Ketra N. Francis; Laurel D. Galeener; Olivia R. Gunderson; Zachery R. Howard; Abigail Kurth; Jessica M. Levan; Danielle A. McCleish; MacKenzie A. Munn; Jake D. Opel; Gina N. Plopper; Carla N. Price-Lybarger; Lauren J. Robinson; Alex P. St. Peters; Brookelyn K. Trask; Amya J. Vo; Kenneth C. Wilson; Dickson Wong; Megan R. Wright;

Dean’s List

ALTON – Katie Albrecht; Leif R. Asher; Charity S. Ayers; Karly L. Bachman; Corinisha D. Barnes; Michelle L. Bernaix; Jacob R. Blasioli; Aaron Bonnell; Lauren E. Bouck; Arielle A. Bozarth; Lydia M. Brandon; Andrew J. Brinkman; Mia A. Brown; Tammy G. Brown; Lisa D. Browning; Becky L. Brunaugh; Juan J. Cardona; Rachel Carlton; Aaron B. Carroll; Korinne D. Christner; Jared A. Cloninger; Ashley N. Cox; Sydney C. Cox; Stephanie S. Crause; Denver A. Crews; Tracy A. Cross-Mike; Kelvin A. Cummings; Joseph E. Davis; Katrina M. Davis; Sarah J. Dhue; Natalie E. Dosso; Kevin C. Dyer; Shonna M. Eby; Elly M. Eschbach; Damira A. Ferguson; Emily L. Ferguson; Taylor M. Forsythe; Austin R. Frank; Reis A. Gaffney; Tassa N. Gentry; Michael T. Gill; Keion D. Gipson; Cally Graham; Isaiah Gray; Matthew J. Halliday; Houston R. Hardimon; Katlyn A. Herndon; Jacob N. Iman; Cheryl L. Ingle; Nakiyah M. Jackson; Elijah B. Jacobs; Donald P. James; Auntrice M. Johnson; Zachary A. Johnson; Susan A. Jolley; Lisa M. Kalagian; Maranda M. Kunst; Terri L. Lamar; Jennifer M. Lane;Matthew E. Maag: Mitchell S. Manns; Myles P. Marfell; Madalynn R. McKenzie; Molly F. McManis; Jordan R. Mellenthin; Amber R. Miller; Matthew L. Miller; James R. Mitchell; Kristena G. Moore; Kyla L. Moore; Kevin Neace; Jennifer M. Prediger; Daniel L. Price; Claire C. Puent; Dema A. Qasem; Cameron L. Rainey; Ekindra Rasaili; Noah D. Rathgeb; Ryan L. Raymond; Jacob T. Rice; Sydney R. Robbins; Jason M. Roberts; Sophia L. Rodriguez; Michelle E. Romano; Nathan W. Rynders; Brandon K. Sabolo; Hallie Schilling; Jessie P. Scott; Joseph M. Segneri; Austin N. Selvog; Kevin W. Shewmake; Benjamin M. Simansky; Colby A. Sisk; Andrew C. Smay; Ashley A. Smith; Paul S. Stover; Ian E. Stutz; Benjamin Taylor; Cailyn T. Tegel; Megan Van Deusen; Victoria M. Vandergriff; Diamond L. Wagner; Bryley Warren; Autumn N. West; Skylar Wickenhauser; Bryan F. Wikoff; Theresa G. Wiley; Kevin W. Wilken; Courteney D. Wilson; Hannah Wilson; Luke Workman; Chad A. Yost;

BETHALTO – Cassidy J. Albers; Megan Andrus; Maggi E. Aurand; Jordan T. Beyers; Elliot J. Brazier; Austin D. Brown; Sabrina R. Burch; Vanessa Campbell; Caden L. Clark; Brandon C. Copeland; Kate Costello; Michaela R. Davis; Ashley Desherlia; Caleb M. Dhue; Haley J. Eaton; Adam M. Flack; Wendy L. Fletcher; Alexander J. Fonrodona; Alicia L. Goewey; Brandy M. Green; Cassie L. Hall; Taylor E. Hamby; Baylee N. Hampton; Nicole T. Hayden; Paige E. Kirby; Tyler A. Kirby; Whitley M. Koshinski; Lacy N. Kotzamanis; Abby G. Krieb; Kimberly M. Laird; Sheila I. Lewis; Richard D. Main; Maxwell C. McCune; Andrew K. Moore; Kaylie M. Morietta; Jonathan P. Muenstermann; Nicholas Newell; Zachary G. Niswander; Tara E. Oehler; Jenna M. Parmentier; Corbin W. Phelps; Shannon L. Philbeck; Alexander J. Pritzker; Paul Q. Radcliff; Rachael M. Randall; Bradley R. Rantanen; Kaitlyn D. Rogers; Stacy D. Rorie; Kirstin J. Schaefer; Matthew A. Schillinger; Samantha A. Smock; William R. Spencer; Nicole C. Staszewski; Molly B. Stinson; Morgan T. Streeper; Emily R. Teipe; Leanne N. Thompson; Jeffrey R. Waters; Jonathan P. Witt;

COTTAGE HILLS – Nathan K. Bailey; Laura D. Brown; Carl D. Butler; Marcie L. Case; Cory R. Howard; Shannon M. Jordan; Zachary J. Keller; Erica C. King; Jacqueline M. Lane; Brady M. Lewis; Michael T. Lotz; Audrey S. Richardson; Robyn M. Scott; Elizabeth A. Sorrell; Ashley T. Stone; Brittanie A. Swarringin; Stephen J. Walsh; Crystal D. Woodfin;

EAST ALTON – Toni R. Ashley; Nicholas S. Barrett; Zachary A. Cope; Katie L. Copeland; Tori L. Covington; Tressa J. Ellison; Heather D. Ernst; Delaney Gibbons; Zachary Golenor; Jarrod N. Hampton; Katie M. Hargrave; Larissa L. Heeren; Btissam Hicks; Makyra R. Jeter; Brian M. Kamp; Kayla A. Klock; Ashley Knight; Maddisen M. Long; Emma M. Lucas; Lillyan R. Mathis; Bailey A. McGuire; Nicole B. Meyenburg; Adam R. Moore; Samuel A. Mosby Eric L. Nelson; Rebekah E. Null; Talon D. Pile; Aaron J. Pruett; Steven R. Pruett; Courtney P. Ragsdale; Michael J. Root; Dambo D. Sakala; Ashley N. Samples; Lauren A. Shaw; Lindsey G. Stout-Woods; Tyler R. Svoboda; Linzi R. Sweetin; Ashley S. Talley; Faith E. Tinnon; MacAyla R. Weathers; Megan N. Weber;

EDWARDSVILLE – Juliet I. Anoke; Mary C. Arth; Allison E. Baggett; Sydney M. Balding; Laura J. Barnard; Michael B. Bates; April J. Betts; Ryan E. Brady; Kristin E. Branding; Colin G. Brinson; Nicole A. Buckingham; Dustin O. Castle; Mary Kathryn A. Chartrand; Sarah G. Cheatham; Lucas C. Clevenger; Austin B. Davis; Rylee N. Diestelhorst;Joanne M. Earnhart; Julie K. Engelsdorfer; Jacob Ferrari; Kathryn Gayler; Katelyn W. Godberson; Cynthia L. Grange; Isaiah N. Gray; Rachael R. Gray; Emily F. Greer Christopher Greiner; Gavin B. Grote; Joseph M. Haar; Michael A. Hajny; Taylor P. Hansen; Lawrence M.; Tanner M. Hartman; Matthew R. Hartnett; Riley R. Hathhorn; Salena V. Hernandez; Maeve A. Heumann; Michael R. Hoelting; Kara E. Holder; Taylor L. Hosp Abigail J. Huffstutler; Stephen M. Inchingolo; Dane Jackson; Nicholas D. James; Geoffrey R. Jestes; Charis A. Jones; Sydney C. Joslyn; Brenda R. Karateew; Robert Kaufman; Katherine Korasick; Allison R. Kozy; Anna K. Kutz; Michelle L. Largin; David M. Levy, II; Madison T. Linden-Swafford; Devin L. Lotter; Dylan Loyd; Anthony P. Maliszewski; Marissa M. Maxwell; Summer N. McPeake; Saundra Metcalf; Tyler Morse; Carlie M. Mulhall; Colin S. Munro; Huy D. Nguyen; Scott J. Nosser; Avery S. Ogle; Dustin M. Patterson; Skylar J. Peck; Jamie M. Perry; Alexis B. Pulliam; Shelby S. Purchas; Allyson M. Quigley; Aris T. Robinson; Zoe J. Robinson; Francesco W. Romano; Joshua R. Royer; Melanie A. Russell; John W. Rybolt; Carla L. Sampaio-Pinheiro; Ryder E. Savant; Andrew G. Schalk; Nicholas D. Schuette; Justin M. Schulz; Zach M. Seavers; Katelyn S. Shifflet; Jacob A. Skelton; Makinsey A. Smith; Lance E. Snow; Hannah G. Starnes; Charles A. Steed; Robin R. Stephens Stephen J. Stewart; Eric R. Stiverson; Morgan L. Swanner; Emma M. Terry; Denise L. Thibault; Jocelyn A. Wagner; Brynne J. Wallace; Ava G. Walton; Zachary Watts; Cal A. Werths; Lisa M. White;; Shayla A. Wilkins Robert Jr E. Wilson; Stephanie L. Wilson;; Kristin Younker;

GLEN CARBON – Dane M. Aerne-Moore; Valerie C. Blandina; Ashley N. Brummett; Chancellor Burgener; Anna L. Burke; Matthew A. Carter; Lorie J. Cashdollar;; Aaron W. Greiner Christa M. Harrold; Anna C. Hicks; Logan T. Hill; Sheharyar Khan; Robin R. Luo; Gillian E. Murphey; Natalie K. Nava; Hunter D. Pruitt Marisa C. Rinaldi; Kemble J. Rippeto; Bailey N. Ruesch; Blake A. Runyon; Jonathan P. Rynerson; Cole M. Scarbrough; Cameron J. Scaturro; Lilli E. Thalmann; Elizabeth D. Thomas; Kody L. Timmons; Lauren E. Tripp; Breayleah C. Ulrich; Paige A. Way; Raymond M. West; Carrigan A. Whitworth; Cameron R. Womack;Tammy M. Wood;

GODFREY – Natalie Adams; Debra A. Adedokun; Rebecca A. Adney; Sonya Alemond; Daniel S. Allen; Suzanne M. Allen; Lindsey Ballard Adrian M. Beard; Crishnor Beckford; Lauren P. Bemis; Gabrielle L. Billings; Faith E. Boedeker; Lynah J. Bontiff; Peter P. Buhl; Marta Caballero; Juan Chinchilla; Trevis Chumley; Paul E. Clark; Hannah M. Collins; Caitlyn J. Connell; Hannah C. Cotton; Ashley N. Counts; Madeline R. Croxford; Meredith A. Delp; Amy E. Diaz; Mark L. Dixon; Jackson D. Dooling; Lauren E. Eichen; Ifechukwu Ekwomadu; April L. Ellard; Hailey A. Ewing; Noah M. Fahnestock; Betsy A. Fischer; Daniel J. Freeman; Mitzi C. Fuguitt; Cathlene E. Gauntt; Elizabeth M. Glass; Caroline G. Goeken; Lyndsey F. Green; Mariah E. Haarstick; Sarah L. Harnetiaux; Brianna M. Harrop; Rees K. Harroun; Sydney E. Hartman; Brianna M. Hatfield; Derek V. Henderson; Karen S. Hert; Daniel Hilkemeyer; David G. Hill; Gretchen R. Housmann; Ellen R. Johnston; Allison B. Kane; Ryan Kane; Katelyn L. Kelly-McRaven; Lauren N. Kochanski; Aliana Z. Kottabi; Zorisa Kovacic; Michael A. Lemons; Morapeli Lesoetsa; Senate Letsie; Jacob R. Lloyd; Kristina Lohr; Colin J. Lombardi; Kai Luckert; Jessica L. Maddox; Katie L. Mans; Alyssa M. McKee; Randall W. Meeks; Dejah C. Milien; Laura A. Moore; Jamie L. Myers; Justin P. Ottolini; Samantha B. Parish; Dhruav Patel; Caitlin E. Patrick; Amanda D. Pennington; Andrew W. Phipps; Korby L. Piel; Brittney A. Randazzo; Jordan N. Rathgeb; Kathleen L. Riney; Laura K. Ruholl; Rhys D. Saunders; Abigail O. Scarborough; Steven D. Schmitt; Meggan R. Schoen; Madalyn K. Shafer; Stephen C. Simcox; Dylan P. Smith; Chloe S. Stockard; Breann R. Strong; Kacey L. Taul; Octavia N. Tickner; Jessica L. Tipton; Rebekah Tonks; Abbigail M. Van Voorhis; Thomas B. Vest; Joseph D. Voss; Kaitlyn N. Voumard; Jaka L. Wagner; Grant P. Walker; Payton Kaitlyn E. White; Klaudia H. Wooldridge;Tessa Woulfe; Nicholas J. Zankl;

GRANITE CITY – Anthony C. Dean; Robert L. Hutson; Kameron M. Moss; Ian M. Veizer;

HARTFORD – Jennifer N. Baine; Hannah M. Consiglio; Jacob A. Martin;

MORO – Thomas F. Declue; Chloe E. Jennings; Abigail E. Kohlberg; Gage M. Perrine; Whitney D. Smith; Kimberly S. Stinson; Lindsey M. Toenyes; Zachary M. Weber; Cameron S. Zyung;

ROXANA – Griffen E. Brock; Kathryn N. Ellison; Liam M. Humphrey; Krysta A. Meyer; Sawyer A. Morehead; Mindee A. Pence; Joshua K. Rudd; Joyce M. Schmidt;

SOUTH ROXANA – Kathleen E. Gordon; Taylor B. Quigley; Alyssa R. Stacy; Taylor R. Whitehead; Lindsey M. Williams;

WOOD RIVER – Jennifer L. Aguinaga; Emillie M. Anderson; Taylor N. Antoine; Georgia E. Ballard; Megan E. Barr; Lauren M. Becker; Olivia S. Ernst; Christopher E. Fairless; Hailey M. Franklin; Kristin D. Fulkerson; Damara E. Gates; Elizabeth G. Gnade; Haley R. Goforth; Jessica N. Graves; Mariyale C. Harden; Jennifer A. Herring; Braeden E. Lackey; Jennifer K. Lacoax; Lisa G. Lile; Patrick M. Long; Rebekah Mathenia; Rebekah Miler-Lyles; Harlie I. Mitchell; Abigayle S. Palen; Jacob P. Palen; Monica L. Payne; Ryan D. Pinkley; Sean M. Pontow; Jennifer M. Pruitt; Matthew R. Pruitt; Rachael N. Rea; Lora G. Ruyle; Ashley R. Savage; Dawn S. Smith; Ryan P. Smith; Jordan L. Tucker; Jacob Vassos; Paula Warwick; John B. Wayne, III; Morgan L. Wiegand;

