Charlene A. Kleffner, 83, died at 4:50 a.m. Tuesday, Jan. 16, 2018, in Maryville.
Private burial will be at Valhalla Memorial Park in Godfrey.
Staten-Fine Funeral Home in Alton is handling arrangements.
Charlene A. Kleffner, 83, died at 4:50 a.m. Tuesday, Jan. 16, 2018, in Maryville.
Private burial will be at Valhalla Memorial Park in Godfrey.
Staten-Fine Funeral Home in Alton is handling arrangements.
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