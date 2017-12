Edwardsville All-Area Teams

FOOTBALL PLAYER OF THE YEAR KENDALL ABDUR-RAHMAN • EDWARDSVILLE

OFFENSE:

Lavontas Hairston Edwardsville

Justin Johnson Edwardsville

Devin Parker Edwardsville

Jacob Stellhorn Edwardsville

Antonio Thigpen, Jr. Edwardsville

Cale Warrer Edwardsville

Blake Williams Edwardsville

R.J. Wilson Edwardsville

Zachary Bozarth Metro East Lutheran

DEFENSE:

Josh Anderson Edwardsville

Ryan Connelly Edwardsville

Norman Harris Edwardsville

Rodney Smith Edwardsville

Chase Viehman Edwardsville

Ethan Young Edwardsville

DaMonte Bean Metro East Lutheran

GIRLS VOLLEYBALL PLAYER OF THE YEAR RACHEL PRANGER • EDWARDSVILLE

Alexa Harris Edwardsville

Kate Martin Edwardsville

Maria Smith Edwardsville

Storm Suhre Edwardsville

Rachel Verdun Edwardsville

Megan Woll Edwardsville

Emma Diest Father McGivney

Claire McKee Father McGivney

Caitlyn Pendall Father McGivney

Mariah Starnes Father McGivney

Taylor Bradley Metro East Lutheran

Ellen Schulte Metro East Lutheran

Emily Schwarz Metro East Lutheran

Sidney Vetter Metro East Lutheran

BOYS SOCCER PLAYER OF THE YEAR ZACH TIMMERMAN • EDWARDSVILLE

Daniel Hentz Edwardsville

Michael Hoelting Edwardsville

Austin Huang Edwardsville

Kadin Lieberman Edwardsville

Ethan Miracle Edwardsville

Jacob Mulvihill Edwardsville

Cooper Nolan Edwardsville

Bayne Noll Edwardsville

Kyle Wright Edwardsville

Nate Dammerich Father McGivney

Jonah Mitan Father McGivney

Eli Skubish Father McGivney

D.J. Villhard Father McGivney

Noah Landers Metro East Lutheran

Logan McDaniel Metro East Lutheran

CO-GIRLS TENNIS PLAYERS OF THE YEAR

GRACE DESSE • EDWARDSVILLE

ABBY CIMAROLLI • EDWARDSVILLE

Natalie Karibian Edwardsville

Annie McGinnis Edwardsville

Mady Schreiber Edwardsville

Chloe Trimpe Edwardsville

Kathryn Butler Metro East Lutheran

BOYS GOLFER OF THE YEAR BEN TYRRELL • EDWARDSVILLE

Ian Bailey Edwardsville

Trevor Laub Edwardsville

Jon Ratterman Edwardsville

Zach Trimpe Edwardsville

Tanner White Edwardsville

Lucas Verdun Edwardsville

GIRLS GOLFER OF THE YEAR ADDASYN ZELLER • EDWARDSVILLE

Jessica Benson Edwardsville

Paige Hamel Edwardsville

Sydney Sahuri Edwardsville

Meara Schaefer Edwardsville

Carlie Van Patten Edwardsville

BOYS CROSS COUNTRY RUNNER OF THE YEAR ROLAND PRENZLER • EDWARDSVILLE

Todd Baxter Edwardsville

Max Hartmann Edwardsville

Jack Perulfi Edwardsville

Jack Pifer Edwardsville

Holden Potter Edwardsville

Francesco Romano Edwardsville

Brandon Ahring Father McGivney

Zach Brasel Father McGivney

Elijah Burns Father McGivney

Ross Bushur Father McGivney

Tanner Fox Father McGivney

Tyler Guthrie Father McGivney

Diego Pacheco Father McGivney

Josh Jacobsen Metro East Lutheran

GIRLS CROSS COUNTRY RUNNER OF THE YEAR ABBY KORAK • EDWARDSVILLE

Emiley England Edwardsville

Jaycie Hudson Edwardsville

Elise Krone Edwardsville

Abby Schrobilgen Edwardsville

Katelyn Singh Edwardsville

Melissa Spencer Edwardsville

Mira McAtee Father McGivney

Abby Podshadley Father McGivney

Olivia Badalamenti Metro East Lutheran

Angela Gausmann Metro East Lutheran

TeAunta Neal Metro East Lutheran

Kate Weber Metro East Lutheran

Follow AdVantage News Sports on Facebook and #AdVsports on Twitter