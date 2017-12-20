Edwardsville All-Area Teams

FOOTBALL PLAYER OF THE YEAR KENDALL ABDUR-RAHMAN • EDWARDSVILLE
OFFENSE:
Lavontas Hairston Edwardsville
Justin Johnson Edwardsville
Devin Parker Edwardsville
Jacob Stellhorn Edwardsville
Antonio Thigpen, Jr. Edwardsville
Cale Warrer Edwardsville
Blake Williams Edwardsville
R.J. Wilson Edwardsville
Zachary Bozarth Metro East Lutheran
DEFENSE:
Josh Anderson Edwardsville
Ryan Connelly Edwardsville
Norman Harris Edwardsville
Rodney Smith Edwardsville
Chase Viehman Edwardsville
Ethan Young Edwardsville
DaMonte Bean Metro East Lutheran
GIRLS VOLLEYBALL PLAYER OF THE YEAR RACHEL PRANGER • EDWARDSVILLE
Alexa Harris Edwardsville
Kate Martin Edwardsville
Maria Smith Edwardsville
Storm Suhre Edwardsville
Rachel Verdun Edwardsville
Megan Woll Edwardsville
Emma Diest Father McGivney
Claire McKee Father McGivney
Caitlyn Pendall Father McGivney
Mariah Starnes Father McGivney
Taylor Bradley Metro East Lutheran
Ellen Schulte Metro East Lutheran
Emily Schwarz Metro East Lutheran
Sidney Vetter Metro East Lutheran
BOYS SOCCER PLAYER OF THE YEAR ZACH TIMMERMAN • EDWARDSVILLE
Daniel Hentz Edwardsville
Michael Hoelting Edwardsville
Austin Huang Edwardsville
Kadin Lieberman Edwardsville
Ethan Miracle Edwardsville
Jacob Mulvihill Edwardsville
Cooper Nolan Edwardsville
Bayne Noll Edwardsville
Kyle Wright Edwardsville
Nate Dammerich Father McGivney
Jonah Mitan Father McGivney
Eli Skubish Father McGivney
D.J. Villhard Father McGivney
Noah Landers Metro East Lutheran
Logan McDaniel Metro East Lutheran
CO-GIRLS TENNIS PLAYERS OF THE YEAR
GRACE DESSE • EDWARDSVILLE
ABBY CIMAROLLI • EDWARDSVILLE
Natalie Karibian Edwardsville
Annie McGinnis Edwardsville
Mady Schreiber Edwardsville
Chloe Trimpe Edwardsville
Kathryn Butler Metro East Lutheran
BOYS GOLFER OF THE YEAR BEN TYRRELL • EDWARDSVILLE
Ian Bailey Edwardsville
Trevor Laub Edwardsville
Jon Ratterman Edwardsville
Zach Trimpe Edwardsville
Tanner White Edwardsville
Lucas Verdun Edwardsville
GIRLS GOLFER OF THE YEAR ADDASYN ZELLER • EDWARDSVILLE
Jessica Benson Edwardsville
Paige Hamel Edwardsville
Sydney Sahuri Edwardsville
Meara Schaefer Edwardsville
Carlie Van Patten Edwardsville
BOYS CROSS COUNTRY RUNNER OF THE YEAR ROLAND PRENZLER • EDWARDSVILLE
Todd Baxter Edwardsville
Max Hartmann Edwardsville
Jack Perulfi Edwardsville
Jack Pifer Edwardsville
Holden Potter Edwardsville
Francesco Romano Edwardsville
Brandon Ahring Father McGivney
Zach Brasel Father McGivney
Elijah Burns Father McGivney
Ross Bushur Father McGivney
Tanner Fox Father McGivney
Tyler Guthrie Father McGivney
Diego Pacheco Father McGivney
Josh Jacobsen Metro East Lutheran
GIRLS CROSS COUNTRY RUNNER OF THE YEAR ABBY KORAK • EDWARDSVILLE
Emiley England Edwardsville
Jaycie Hudson Edwardsville
Elise Krone Edwardsville
Abby Schrobilgen Edwardsville
Katelyn Singh Edwardsville
Melissa Spencer Edwardsville
Mira McAtee Father McGivney
Abby Podshadley Father McGivney
Olivia Badalamenti Metro East Lutheran
Angela Gausmann Metro East Lutheran
TeAunta Neal Metro East Lutheran
Kate Weber Metro East Lutheran
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