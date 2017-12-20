Edwardsville All-Area Teams

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FOOTBALL PLAYER OF THE YEAR KENDALL ABDUR-RAHMAN • EDWARDSVILLE

OFFENSE:

Lavontas Hairston      Edwardsville

Justin Johnson      Edwardsville

Devin Parker      Edwardsville

Jacob Stellhorn      Edwardsville

Antonio Thigpen, Jr.      Edwardsville

Cale Warrer      Edwardsville

Blake Williams      Edwardsville

R.J. Wilson      Edwardsville

Zachary Bozarth      Metro East Lutheran

DEFENSE:

Josh Anderson      Edwardsville

Ryan Connelly      Edwardsville

Norman Harris      Edwardsville

Rodney Smith      Edwardsville

Chase Viehman      Edwardsville

Ethan Young      Edwardsville

DaMonte Bean      Metro East Lutheran

GIRLS VOLLEYBALL PLAYER OF THE YEAR RACHEL PRANGER • EDWARDSVILLE

Alexa Harris     Edwardsville

Kate Martin     Edwardsville

Maria Smith     Edwardsville

Storm Suhre     Edwardsville

Rachel Verdun     Edwardsville

Megan Woll     Edwardsville

Emma Diest     Father McGivney

Claire McKee     Father McGivney

Caitlyn Pendall     Father McGivney

Mariah Starnes     Father McGivney

Taylor Bradley     Metro East Lutheran

Ellen Schulte     Metro East Lutheran

Emily Schwarz     Metro East Lutheran

Sidney Vetter     Metro East Lutheran

BOYS SOCCER PLAYER OF THE YEAR ZACH TIMMERMAN • EDWARDSVILLE

Daniel Hentz      Edwardsville

Michael Hoelting      Edwardsville

Austin Huang      Edwardsville

Kadin Lieberman      Edwardsville

Ethan Miracle      Edwardsville

Jacob Mulvihill      Edwardsville

Cooper Nolan      Edwardsville

Bayne Noll      Edwardsville

Kyle Wright      Edwardsville

Nate Dammerich      Father McGivney

Jonah Mitan      Father McGivney

Eli Skubish      Father McGivney

D.J. Villhard      Father McGivney

Noah Landers      Metro East Lutheran

Logan McDaniel      Metro East Lutheran

CO-GIRLS TENNIS PLAYERS OF THE YEAR

GRACE DESSE • EDWARDSVILLE

ABBY CIMAROLLI • EDWARDSVILLE

Natalie Karibian      Edwardsville

Annie McGinnis      Edwardsville

Mady Schreiber      Edwardsville

Chloe Trimpe      Edwardsville

Kathryn Butler      Metro East Lutheran

BOYS GOLFER OF THE YEAR BEN TYRRELL • EDWARDSVILLE

Ian Bailey      Edwardsville

Trevor Laub      Edwardsville

Jon Ratterman      Edwardsville

Zach Trimpe      Edwardsville

Tanner White      Edwardsville

Lucas Verdun      Edwardsville

GIRLS GOLFER OF THE YEAR ADDASYN ZELLER • EDWARDSVILLE

Jessica Benson     Edwardsville

Paige Hamel     Edwardsville

Sydney Sahuri     Edwardsville

Meara Schaefer     Edwardsville

Carlie Van Patten     Edwardsville

BOYS CROSS COUNTRY RUNNER OF THE YEAR ROLAND PRENZLER • EDWARDSVILLE

Todd Baxter     Edwardsville

Max Hartmann     Edwardsville

Jack Perulfi     Edwardsville

Jack Pifer     Edwardsville

Holden Potter     Edwardsville

Francesco Romano     Edwardsville

Brandon Ahring     Father McGivney

Zach Brasel     Father McGivney

Elijah Burns     Father McGivney

Ross Bushur     Father McGivney

Tanner Fox     Father McGivney

Tyler Guthrie     Father McGivney

Diego Pacheco     Father McGivney

Josh Jacobsen     Metro East Lutheran

GIRLS CROSS COUNTRY RUNNER OF THE YEAR ABBY KORAK • EDWARDSVILLE

Emiley England     Edwardsville

Jaycie Hudson     Edwardsville

Elise Krone     Edwardsville

Abby Schrobilgen     Edwardsville

Katelyn Singh     Edwardsville

Melissa Spencer     Edwardsville

Mira McAtee     Father McGivney

Abby Podshadley     Father McGivney

Olivia Badalamenti     Metro East Lutheran

Angela Gausmann     Metro East Lutheran

TeAunta Neal     Metro East Lutheran

Kate Weber     Metro East Lutheran

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