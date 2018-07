Edwardsville Spring All-Area Teams

BASEBALL PLAYER OF THE YEAR

DRAKE WESTCOTT — EDWARDSVILLE

Blake Burris, Edwardsville

Jack Cooper, Edwardsville

Chase Gockel, Edwardsville

Reid Hendrickson, Edwardsville

Josh Ohl, Edwardsville

Jonathan Yancik, Edwardsville

Erik Broekemeir, Metro East Lutheran

Eli Jacobs, Metro East Lutheran

EDWARDSVILLE SOFTBALL PLAYER OF THE YEAR

ANNA BURKE — EDWARDSVILLE

Taryn Brown, Edwardsville

Meghan Gorniak, Edwardsville

Lexi Gorniak, Edwardsville

Jordyn Henricks, Edwardsville

Emma Lewis, Edwardsville

Maria Smith, Edwardsville

Lauren Taplin, Edwardsville

Brooke Webber, Edwardsville

Sami Kasting, Metro East Lutheran

Sidney Vetter, Metro East Lutheran

EDWARDSVILLE CO-GIRLS SOCCER PLAYERS OF THE YEAR

SARAH KRAUSE — EDWARDSVILLE

JOCELYN WAGNER — EDWARDSVILLE

Hannah Bielecke, Edwardsville

Rileigh Kuhns, Edwardsville

Paityn Schneider, Edwardsville

Sydni Stevens, Edwardsville

Regan Windau, Edwardsville

Megan Woll, Edwardsville

Macy Hoppes, Father McGivney

Jayde Speight, Father McGivney

Madasyn Wasser, Father McGivney

Regan Guerra, Metro East Lutheran

BOYS TENNIS PLAYER OF THE YEAR

ZACH TRIMPE — EDWARDSVILLE

Alex Gray, Edwardsville

Seth Lipe, Edwardsville

Jason Pan, Edwardsville

Logan Pursell, Edwardsville

Drake Schreiber, Edwardsville

BOYS TRACK ATHLETE OF THE YEAR

AMARI BROOKS — EDWARDSVILLE

Brandon Battle, Edwardsville

Lavontas Hairston, Edwardsville

Kenyon Johnson, Edwardsville

Blake Neville, Edwardsville

Daniel Powell, Edwardsville

Roland Prenzler, Edwardsville

Francesco Romano, Edwardsville

Ben Ryan, Edwardsville

Blake Williams, Edwardsville

Brandon Ahring, Father McGivney

Zach Brasel, Father McGivney

Elijah Burns, Father McGivney

Andrew Dupy, Father McGivney

Tyler Guthrie, Father McGivney

David Means, Father McGivney

Diego Pacheco, Father McGivney

Jack Bircher, Metro East Lutheran

Zach Bozarth, Metro East Lutheran

EDWARDSVILLE GIRLS TRACK ATHLETE OF THE YEAR

LORIE CASHDOLLAR — EDWARDSVILLE

Abby Korak, Edwardsville

Elise Krone, Edwardsville

Rachel Kubichek, Edwardsville

Quierra Love, Edwardsville

Maddie Miller, Edwardsville

Abby Schrobilgen, Edwardsville

Katelyn Singh, Edwardsville

Melissa Spencer, Edwardsville

Hannah Stuart, Edwardsville

Jaydi Swanson, Edwardsville

Mira McAtee, Father McGivney

Livy Badalamenti, Metro East Lutheran

Anica Broekemeier, Metro East Lutheran

Iman Walker, Metro East Lutheran

BOYS VOLLEYBALL PLAYER OF THE YEAR

LUCAS VERDUN — EDWARDSVILLE

Drew Berthlett, Edwardsville

Evan Billiter, Edwardsville

Bob Dresner, Edwardsville

Max Sellers, Edwardsville

Cal Werths, Edwardsville

Will Barney, Metro East Lutheran

Caleb Cope, Metro East Lutheran

Brent Woolsey, Metro East Lutheran

