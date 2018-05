Edwardsville Winter All-Area Teams

BOYS BASKETBALLPLAYER OF THE YEAR: Jack Marinko, Edwardsville

Caleb Strohmeier, Edwardsville

R.J. Wilson, Edwardsville

Alex Loeffler, Father McGivney

Logan Shumate, Father McGivney

Damonte Bean, Metro East Lutheran

Larry Harris, Metro East Lutheran

Jason Williams, Metro East Lutheran

EDWARDSVILLECO-GIRLS BASKETBALLPLAYERS OF THE YEAR: Kate Martin and Rachel Pranger, Edwardsville

Myriah Noodel-Hawyood, Edwardsville

Quierra Love, Edwardsville

Jaylen Townsend, Edwardsville

Macy Hoppes, Father McGivney

Anna McKee, Father McGivney

Madison Webb, Father McGivney

Sami Kasting, Metro East Lutheran

Ellen Schulte, Metro East Lutheran

Destiny Williams, Metro East Lutheran

EDWARDSVILLEWRESTLER OF THE YEAR: Noah Surtin, Edwardsville

Josh Anderson (220), Edwardsville

Jack Evans (126), Edwardsville

Drew Gvillo (152), Edwardsville

Caleb Harrold (160), Edwardsville

Maxon Karnes (113), Edwardsville

Sam Martin (195), Edwardsville

Luke Odom (132), Edwardsville

Lloyd Reynolds (285), Edwardsville

Dylan Wright (138), Edwardsville

Will Zupanci (145), Edwardsville

Caleb Cope (160), Metro East Lutheran

Timmy Lott (220), Metro East Lutheran

Jakob Schroeder (106), Metro East Lutheran

EDWARDSVILLE HOCKEY PLAYER OF THE YEAR: Matthew Griffin, Edwardsville Mid-States

Trevor Dailey, Edwardsville Mid-States

Sam Gibbons, Edwardsville Mid-States

Stanley Lucas, Edwardsville Mid-States

Mitchell Oberlag, Edwardsville Mid-States

William Schuster, Edwardsville Mid-States

Jack Sumner, Edwardsville Mid-States

Mark Tucker, Edwardsville Mid-States

Jonas Akeman, Edwardsville MVCHA

Ethan Bogner, Edwardsville MVCHA

Logan Corzine, Edwardsville MVCHA

Mitch Davis, Edwardsville MVCHA

Garrett Doolin, Edwardsville MVCHA

Nathaniel Frey, Edwardsville MVCHA

Justin Harper, Edwardsville MVCHA

Chase Lawrence, Edwardsville MVCHA

EDWARDSVILLE GIRLS BOWLER OF THE YEAR: Sydney Sahuri, Edwardsville

Samantha Linck, Edwardsville

Amy Malcharek, Edwardsville

Maren McSparin, Edwardsville

Rachel McTague, Edwardsville

Olivia Halusan, Metro East Lutheran

Marissa Lowe, Metro East Lutheran

EDWARDSVILLE BOYS BOWLER OF THE YEAR: Zak Keiser, Edwardsville

Spencer Gray, Edwardsville

Michael Jenkins, Edwardsville

Eian Sims, Edwardsville

Kyle Ashbury, Metro East Lutheran

Erik Broekmeier, Metro East Lutheran

Follow AdVantage Sports on Facebook and #AdVsports on Twitter