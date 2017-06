Riverbend Spring All-Area Teams

BOYS TRACK ATHLETE OF THE YEAR: JORDAN HAWKINS, ROXANA

PICKS:

Kelvin Cummings Alton

Cassius Havis Alton

Arie Macias Alton

Evan Rathgeb Alton

Kalen Samelton Alton

Ricky Beck Civic Memorial

Cohl Callies Civic Memorial

Jayden Heeren Civic Memorial

Eian McIntire Civic Memorial

Michael Stevenson Civic Memorial

T.J. Lawson East Alton-Wood River

Joey Rangel East Alton-Wood River

Brenden Springman East Alton-Wood River

Zach Womack East Alton-Wood River

Chase Wallendorff East Alton-Wood River

Tommy DeClue Marquette Catholic

Aaron Gregory Marquette Catholic

Ben Moehn Marquette Catholic

Jon Stewart Marquette Catholic

Davion Simmons Marquette Catholic

Michael Cherry Roxana

Joey Johnson Roxana

Larry Lowe Roxana

Trey Kelley Roxana

Ken Wilson Roxana

GIRLS TRACK ATHLETE OF THE YEAR: KATIE MANS, ALTON

PICKS:

Jeanea Epps Alton

Ty’Riss Holloway Alton

Daysha Lacey Alton

Kellie Mans Alton

Alleyah Tuggle Alton

Ashley Alexander Civic Memorial

Monica Baker Civic Memorial

Zoey Lewis Civic Memorial

Kaylee Mitchell Civic Memorial

Allie Troeckler Civic Memorial

Kaylee Dailey East Alton-Wood River

Carissa Gilreath East Alton-Wood River

Becca Nottke East Alton-Wood River

Leighann Nottke East Alton-Wood River

Kate Cogan Marquette Catholic

Daryn Hill Marquette Catholic

Kennedie Koetzle Marquette Catholic

Lily Kostecki Marquette Catholic

Brooklyn Taylor Marquette Catholic

Riley Vickrey Marquette Catholic

Niah Bevolo Roxana

Taylor Campbell Roxana

Taylor Jackson Roxana

Jenna Rudd Roxana

Michaela Tarpley Roxana

BASEBALL PLAYER OF THE YEAR: COREY PRICE, CIVIC MEMORIAL

PICKS:

Brandon Droste Alton

Charlie Erler Alton

Mikey Hampton Alton

Steven Nguyen Alton

Steven Pattan Alton

Robby Taul Alton

Brandon Carpenter Civic Memorial

Caden Clark Civic Memorial

Brandon Hampton Civic Memorial

Jaxsen Helmkamp Civic Memorial

Konnor Loewen Civic Memorial

Spencer Powell Civic Memorial

Hayden Sontag Civic Memorial

Gefrey Withers Civic Memorial

Gage Booten East Alton-Wood River

Tyler Hamby East Alton-Wood River

Jamie Roustio East Alton-Wood River

Nick Hemann Marquette Catholic

Liam Maher Marquette Catholic

Brady McAfee Marquette Catholic

Konnor Morrissey Marquette Catholic

Mike Neel Marquette Catholic

Luke Simmons Marquette Catholic

Zach Weinman Marquette Catholic

Brayden Davis Roxana

Zach Golenor Roxana

Sam Mosby Roxana

Logan Presley Roxana

Drew Ratliff Roxana

SOFTBALL PLAYER OF THE YEAR: ABIGAIL STAHLHUT, ROXANA

PICKS:

Tomi Dublo Alton

Savannah Fisher Alton

Miranda Hudson Alton

Abby Scyoc Alton

Tami Wong Alton

Ryan Allison Civic Memorial

Susan Buchanan Civic Memorial

Jenna Christeson Civic Memorial

Rebecca Harkey Civic Memorial

Cassie Reed Civic Memorial

Carly Campbell East Alton-Wood River

Macy Flanigan East Alton-Wood River

Morgan Moxey East Alton-Wood River

Haley Shewmake East Alton-Wood River

Peyton Young East Alton-Wood River

Grace Frost Marquette Catholic

Jada Johnson Marquette Catholic

Meghan Schorman Marquette Catholic

Emma Taylor Marquette Catholic

Taylor Whitehead Marquette Catholic

Ashley Betts Roxana

Phoebe Booher Roxana

Shelby Jackson Roxana

Abby Palen Roxana

Olivia Stangler Roxana

GIRLS SOCCER PLAYER OF THE YEAR: EMMA LUCAS, ROXANA

PICKS:

Brianna Hatfield Alton

Katie Kercher Alton

Alaina Nasello Alton

Sydney Schmidt Alton

Megan Zini Alton

Cassie Hall Civic Memorial

Kaity Kappler Civic Memorial

Samantha Mann Civic Memorial

Jenna Robinson Civic Memorial

Morgan Wilson Civic Memorial

Kara Crutchley East Alton-Wood River

Lora Ruyle East Alton-Wood River

Emily Sidwell East Alton-Wood River

Annabelle Copeland Marquette Catholic

Claire Dalton Marquette Catholic

Lauren Fischer Marquette Catholic

Ketoura Ngwa Marquette Catholic

Elisa Senno Marquette Catholic

Alyssa Autery Roxana

Cloe Copeland Roxana

Brynn Huddleston Roxana

Braeden Lackey Roxana

Haley Milazzo Roxana

BOYS TENNIS PLAYERS OF THE YEAR: JON CLAYWELL AND DANIEL MCCLUSKEY, MARQUETTE CATHOLIC

PICKS:

Logan Clark Alton

Theo Dochy Alton

Adam Kane Alton

Ben Simansky Alton

Jacoby Robinson Civic Memorial

Toby Singleton Civic Memorial

A.J. Bower Marquette Catholic

Alex Cowsley Marquette Catholic

Joe Segneri Marquette Catholic

Peter Wendle Marquette Catholic

Trustin Dunse Roxana

Austin Hall Roxana

