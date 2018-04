Riverbend Winter All Area Teams

BOYS BASKETBALL PLAYER OF THE YEAR: Sammy Green, Marquette Catholic

Kevin Caldwell Jr., Alton

Donovan Clay, Alton

Malik Smith, Alton

Jaquan Adams, Civic Memorial

Caden Clark, Civic Memorial

Geoffrey Withers, Civic Memorial

Bryce Zupan, Civic Memorial

Justin Englar, East Alton-Wood River

Darren Spruill, East Alton-Wood River

Isaiah Ervin, Marquette Catholic

Jacob Hall, Marquette Catholic

Nick Hemann, Marquette Catholic

Reagan Snider, Marquette Catholic

Jacob Golenor, Roxana

Gavin Huffman, Roxana

Parris White, Roxana

GIRLS BASKETBALL PLAYER OF THE YEAR: Kaylee Eaton, Civic Memorial

Chr’shonna Hickman, Alton

Ivoree Lacey, Alton

Rayn Tally, Alton

Anna Hall, Civic Memorial

Tori Standefer, Civic Memorial

Alaira Tyus, Civic Memorial

Kourtland Tyus, Civic Memorial

Kayla Brantley, East Alton-Wood River

LeighAnn Nottke, East Alton-Wood River

Taylor Aguirre, Marquette Catholic

Lauren Fischer, Marquette Catholic

Peyton Kline, Marquette Catholic

Lila Snider, Marquette Catholic

Emma Lucas, Roxana

Macie Lucas, Roxana

Kiley Winfree, Roxana

WRESTLER OF THE YEAR: Alex Maguire, Roxana

Pierre Evans (145), Alton

Kyle Hughes (285), Alton

Ryan Kane (220) , Alton

Gus Kodros (120) , Alton

Garrett Sims (126), Alton

Courteney Wilson (152), Alton

Nolan Woszczynski (182), Alton

Peyton Bechtold (145), Civic Memorial

Hudson Brown (126), Civic Memorial

Dillon Dublo (138), Civic Memorial

Caine Tyus (106), Civic Memorial

Caleb Tyus (113), Civic Memorial

Isaac Wojickiewcz (152), Civic Memorial

Jake Erslon (170), East Alton-Wood River

Gabe Grimes (195), East Alton-Wood River

Zach Kincade (220), East Alton-Wood River

Hunter Morales (160), East Alton-Wood River

Adam Newberry (285), East Alton-Wood River

Logan Carpenter (152), Roxana

Cody Cherry (113), Roxana

Zach Hayes (120), Roxana

Jordan Katzmarek (132), Roxana

Matthew Olbert (126), Roxana

HOCKEY PLAYER OF THE YEAR: Nolan Kahl, Civic Memorial

Jacob Eppel, Alton

Hunter Goodman, Alton

Connor Neely, Alton

Caleb Vitali, Alton

Michael Dixon, Bethalto

Clark Sasek, Bethalto

Kyle Wesoloski, Bethalto

Matthew Winter, Bethalto

Kaleb Harrop, East Alton-Wood River

Scott Knight, East Alton-Wood River

Isaac Lewis, East Alton-Wood River

Matthew Shea, East Alton-Wood River

BOYS BOWLER OF THE YEAR: Christian Bertoletti, Roxana

Matt Engdale, Alton

Derek Henderson, Alton

Justin Milliman, Alton

Gavin Taylor, Alton

Zac Cathorall, Civic Memorial

Cort Jackson, Civic Memorial

Gordon Madrey, Civic Memorial

Corey Nooner, Civic Memorial

Chance Walter, East Alton-Wood River

Sam Cogan, Marquette Catholic

Cameron Rainey, Marquette Catholic

Luke Simmons, Marquette Catholic

Blake Adams, Roxana

Ethan Baumgartner, Roxana

Marcus Hartnett, Roxana

GIRLS BOWLER OF THE YEAR: Alex Bergin, Alton

Cassie Bowman, Alton

Robi Dublo, Alton

Nicole King, Civic Memorial

Elizabeth Von Bergen, Civic Memorial

Erin Zobrist, Civic Memorial

Meagan Huebener, East Alton-Wood River

Lindzey Morrison, East Alton-Wood River

Heidi Amberg, Marquette Catholic

Shelby Jones, Marquette Catholic

Taylor Whitehead, Marquette Catholic

Taylor Campbell, Roxana

Olivia Stangler, Roxana

