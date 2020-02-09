Alton Pride Fundraising Dinner

to Google Calendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00 Yahoo Calendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00 iCalendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00

Bubby & Sissy's 602 Belle Street, Alton, Illinois 62002

$15 PER PERSON

SUPPORT ALTON PRIDE WHILE ENJOYING A FANTASTIC LOCALLY PROVIDED MEAL FOLLOWED WITH LIVE

DINNER STARTS AT 5:00PM ENTERTAINMENT AT 7:00PM

CONTACT US FOR TICKETS! REACH OUT TO US ON FACEBOOK 618.208.7420 • INFO@ALTONPRIDE.COM

Info

BubbySissys.png
Bubby & Sissy's 602 Belle Street, Alton, Illinois 62002 View Map
21+, Charity & Fundraisers
6182087420
please enable javascript to view
to Google Calendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00 Yahoo Calendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00 iCalendar - Alton Pride Fundraising Dinner - 2020-02-09 17:00:00