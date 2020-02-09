Alton Pride Fundraising Dinner
Bubby & Sissy's 602 Belle Street, Alton, Illinois 62002
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Alton Pride, Inc.
$15 PER PERSONSUPPORT ALTON PRIDE WHILE ENJOYING A FANTASTIC LOCALLY PROVIDED MEAL FOLLOWED WITH LIVEDINNER STARTS AT 5:00PM ENTERTAINMENT AT 7:00PMCONTACT US FOR TICKETS! REACH OUT TO US ON FACEBOOK 618.208.7420 • INFO@ALTONPRIDE.COM
$15 PER PERSON
SUPPORT ALTON PRIDE WHILE ENJOYING A FANTASTIC LOCALLY PROVIDED MEAL FOLLOWED WITH LIVE
DINNER STARTS AT 5:00PM ENTERTAINMENT AT 7:00PM
CONTACT US FOR TICKETS! REACH OUT TO US ON FACEBOOK 618.208.7420 • INFO@ALTONPRIDE.COM
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