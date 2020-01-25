Trivia Night
Knights of Columbus, Alton 405 East 4th Street, Alton, Illinois 62002
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YWCA of Alton
Trivia Night
SATURDAY, JANUARY 25, 2020
DOORS OPEN AT 6PM, TRIVIA STARTS AT 7PM
SPAULDING CLUB, KNIGHTS OF COLUMBUS
405 E. FOURTH ST., ALTON
$160/TABLE OF 8
REGISTER BY 12/31 TO GET $10 OFF!
10 MULLIGANS AVAILABLE FOR $10-NIGHT OF EVENT
CASH BAR ONLY. SODA & WATER PROVIDED.
BRING YOUR OWN FOOD. NO OUTSIDE ALCOHOL.
RESERVATIONS CAN BE MADE ONLINE AT www.altonywca.com
OR BY CALLING 618-465-7774
Info
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