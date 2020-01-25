Trivia Night

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Knights of Columbus, Alton 405 East 4th Street, Alton, Illinois 62002

SATURDAY, JANUARY 25, 2020

DOORS OPEN AT 6PM, TRIVIA STARTS AT 7PM

SPAULDING CLUB, KNIGHTS OF COLUMBUS

405 E. FOURTH ST., ALTON

$160/TABLE OF 8

REGISTER BY 12/31 TO GET $10 OFF!

10 MULLIGANS AVAILABLE FOR $10-NIGHT OF EVENT

CASH BAR ONLY. SODA & WATER PROVIDED.

BRING YOUR OWN FOOD. NO OUTSIDE ALCOHOL.

RESERVATIONS CAN BE MADE ONLINE AT www.altonywca.com

OR BY CALLING 618-465-7774

Info

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Trivia
618-465-7774
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