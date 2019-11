Luke Samuel Hibbits

Oct. 18, 2019, 5:39 pm

7 pounds, 12 ounces, 21 inches

Mercy Hospital, St. Louis

Son of Sean Hibbits and Rachel Hibbits of O’Fallon, Mo. Grandparents are Jim Hibbits of St. Louis, Jennifer Botello of Kirksville, Mo., Joe Droste of Godfrey, and Patty Droste of Wood River. Great-grandparents are Margaret Droste of Godfrey, Harold and Mary Duffield of St. Louis, and Angela Hibbits of St. Louis.