Civic Memorial High School releases honor roll

Civic Memorial High School

3rd Quarter Honor Roll

High Honor Roll

Seniors

Jason Banks 

Shelby Bedwell 

Melanie Bell 

Alexis Boverie 

Grace Braun 

Mackenzie Butler 

Jenna Christeson 

Isaiah Church 

Kya Collman 

Wyatt Cooper 

Samuel Copeland 

Dannielle Dankenbring 

Jaden Devino 

Emily Dona 

Lilly Drew 

Carmen Ehlers 

Madelyn Ehlers 

Madison Emshousen 

Zoey Ewing 

Emily Fitzgerald 

Brennan Flaherty 

Dakota Funderburk 

Taryn Geiger 

Kate Griffith 

Anna Hall 

Grant Halley 

Dallas Hamby 

Malynn Hannaford 

Tyler Hansberger 

Jacob Harmon 

Chasey Hartmann 

Sydney Henke 

Travis Hilligoss 

Jessica Hogan 

Mary Jae Kirby 

Griffin Landers 

Grant Lane 

Caitlyn Martin 

Justin Mosby 

Jordan Nolte 

Mary Pearson 

Paige Phillips 

Samuel Poulsen 

Austin Prindable 

Shelly Qiu 

Austin Reed 

Justin Reiske 

Aaliyah Robinson 

Ross Simpson 

Jonathan Slone 

Lucas Slone 

Stella Smith 

Sydney Stuart 

Alexis Summers 

Trevor Throne 

Kennedie Tyler 

Annaston Walker 

Drake Walker 

Nicholas Walker 

Kati Wells 

Gavin Witsken 

Juniors

Jenna Bloodworth 

Emma Books 

Reese Borth 

Madelyn Brockman 

Nolan Brooks 

Norah Bryant 

Harper Buhs 

Hannah Butkovich 

Addison Callies 

Ryanne Clendenny 

Mandy Drew 

Dillon Dublo 

Reese Ferguson 

Austin Ferrell 

Meredith Flack 

Alexander Forrester 

Isabella Garrett 

Abbi Geiger 

Chloe Gleason 

Andrea Gray 

Grace Gross 

Alec Hamby 

Allyson Hardy 

Hunter Hargrave 

Ariana Haskins 

Morgan Henkhaus 

April Hornsey 

Shane Hosto 

Jaiden Huhsman 

Brayden King 

Sierra LaTempt 

Mattie Lively 

Kennedy Loewen 

Emily Luck 

Madison McCabe 

Evan McIntire 

Spenser Moore 

Samuel Neumann 

Leslie Nunez 

Kaelan Ott 

Azia Ray 

Austin Scheffel 

Ethan Scott 

Taylor Seely 

Alayna Shain 

Gavin Shelton 

Clint Shive 

Emma Shouse 

Sara Smith 

Hannah Sontag 

Rachel Sparrowk 

Tori Standefer 

Kaeden Toenyes 

Caleb Tyus 

Elizabeth VonBergen 

Carter Wells 

Chandler White 

Olivia Whitlock 

Andrew Wieneke 

Mackenzie Williams 

Jackalynn Woelfel 

Jayden Zebrowski

Sophomores

Kaylyn Aiello 

Deacon Anderson 

Elysia Anderson 

Kennedy Bickmore 

Madelyn Brueckner 

Kylie Button 

Guadalupe Calixto 

Enes Celik 

Hailey Chappell 

Jake Cheatham 

Nina Chen 

Caroline Coffman 

Jonathon Crady 

Emily DeClue 

Lauren Dunlap 

Collin Elledge 

Matthew Haar 

Allison Hallstead 

Katelyn Hallstead 

Samara Helton 

Aslan Henderson 

Justice Hendricks 

Tara Highsmith 

Tanna Hoffmann 

Bradley Holder 

Caleb Johnson 

Peyton Keller 

Savannah Knapsted 

Allie Lively 

Hannah McCann 

Bryce McMurray 

Madison McNealy 

Ethan Meiser 

Gannon Meyer 

Brynleigh Mormino 

Peyton Mormino 

Shelton Naumann 

Maura Niemeier 

Alexis Noel 

Isabella Norton 

Greta Oldendorph 

Kaitlyn Peterson 

Daniel Reiske 

Annabelle Reno 

Madison Reynolds 

Toni Reynolds 

Allie Roberson 

Jessica Schillinger 

Parker Scottberg 

AKoyia Smith 

Kaili Stanford 

Morgan Twente 

Kyle Unterbrink 

Aiden Vandeford 

Tyler Vaughn 

Kaitlynn Wickenhauser 

Aubrey Wiley 

Emily Williams 

Nicholas Williams 

Tyler Winegardner 

Charles Wineland 

Grace Witsken 

Madeline Woelfel 

Emily Zimmerman

Madysen Zyung

Freshmen

Joseph Aiello 

Bryer Arview 

Gabriel Bays 

Evangelynn Beasley 

Hailey Becker 

Carter Bloodworth 

Hayden Bodwell 

Jade Bowker 

Jace Brawner 

Ellah Brown 

Sophee Brown 

Dalton Buhs 

Lauren Carpenter 

Jocelyn Combes 

Darren Cox 

Braden Dorris 

Olivia Durbin 

Carter Ehlers 

Maireli Figueroa 

Nicholas Fiorino 

Zachary Fitzgerald 

Jynnifer Floyd 

Kylee Golden 

Olivia Goodman 

Rylee Gorby 

Haley Greeling 

Dathan Greene 

Alexander Griffith 

Olivia Hamann 

Logan Hanner 

Laura Hicks 

Dylan Hoffmann 

Noah Huth 

Tyler Jenkins 

Isabella Kallal 

Jacob Knight 

Hannah Laper 

Jaiden Laughlin 

Adelaide Liljedahl 

Alyssa Mann 

Aubrey Martin 

Hannah Meiser 

Ethan Miller 

Dylan Moore 

Melody Nicola 

Emma Niemeier 

Kaitlyn Pfeifer 

Aurora Phillips 

Lucas Pipkin 

P.J. Postlewait 

Kaitlyn Rider 

Alivia Roark 

Kaydence Saboff 

Lillian Shaw 

Alexis Sheppard 

Jose Silva 

Emma Smith 

Jared Thomas 

Maya Tuckson 

Ella Voyles 

Aubree Wallace 

Benjamin Werts 

Payton Whaley 

Wyatt Williams 

Clara Wineland 

Abraham Wojcikiewicz 

Lauren Wright

Brayden Zyung

Honor Roll

Seniors

Brian Allen 

Montana Armbruster 

Megan Belangee 

Olivia Bennett 

Lucas Bristow 

Brianna Cooper 

Alex Cox 

Sophie Daniels 

Noah Dunlap 

Mark Eldridge 

Brandon Fields 

Kayleigh Finegan 

Courtney Funderburk 

Isaiah Giffin 

Aubrey Hall 

Rebecca Harkey 

Hana Harlan 

Mark Hartley 

Ethan Heaviside 

Lucas Herrin 

Braydon Jansen 

David Koshinski 

Benjamin Lair 

Maria Lewis 

Zoey Lewis 

Keaton Linkeman 

Keaton Loewen 

Sidney Martin 

Halee Meyer 

Richard Meyers 

Alexis Mims 

Matthew Moore 

Baylee Mundy 

Corey Nooner 

Felix Nunez 

Callie Oller 

Trenton Piening 

Chandler Powell 

Alex Reams 

Cory Reynolds 

Nathan Ricci 

Grace Ruyle 

Daniel Schenk 

Kimberley Seeley 

Breona Sherfy 

Justis Sine 

Toby Singleton 

Jonathan Sumpter 

Allen Thomas 

Zachary Tincher 

Tori Tucker 

Noah Turbyfill 

Kourtland Tyus 

Nicholas Vaughn 

Max White 

Juniors

Josephine Alcorn 

Logan Baker 

Raegan Bechel 

Riley Betts 

Tyler Brooks 

Julia Brown 

Vincent Cafazza 

Amelia Canham 

Briley Christeson 

Braylen Cox 

Jacob Curvey 

Christopher DeClue 

Danielle Fowler 

Devon Gunning 

Carter Hall 

Ian Heflin 

Jordan Hendricks 

Tanner Higgenbotham 

Cole Klaustermeier 

Hannah Lawrence 

Melissa Miller 

Jace Pryor 

Nicholas Ritchie 

Marissa Rorie 

Hope Rosales 

Raquel Saviers 

Taylor Schwab 

Brendon Smith 

Gracie Stauder 

Emmah Todaro 

Dominick Torres 

Marcus Tuckson 

Caine Tyus 

Damon Vatole 

Luke Vonderheidt 

Genna Webster 

Molly Williams 

William Wojcikiewicz 

Vincent Zerban

Sophomores

Arron Adair 

Lucas Ambrose 

Braden Arview 

Brooke Barker 

Emma Bollinger 

Nickolas Brousseau 

Katlyn Busse 

Tyler Cameron 

Claire Christeson 

Destiny Church 

Ally Clendenny 

Bailey Combs 

Griffin Crump 

Chloe Damm 

Abigail DeSherlia 

Allyson Gerber 

Jordan Gleason 

Miguel Gonzalez 

Brendy Gutierrez 

Melvin Hodge 

Bryce Holland 

Zora Isken 

Kara Janssen 

Collin Kelley 

Kenadee Lambert 

Clayton Law 

Abbigail Lesemann 

Kaitlyn McGarvey 

Jordan McMurray 

Jack McRae 

Ella Middleton 

Danielle Milazzo 

Dakota Nolte 

Nyk Panapinto 

Luke Parmentier 

Brian Pearson 

Jaeden Poeling 

Ashton Reed 

Gabe Roberts 

Quinn Saviers 

Melina Schillinger 

Geoffrey Schmidt 

Nathan Schultz 

Virginia Shelton 

Benjamin Skaggs 

Ambria Smith 

Cole Stimac 

Thomas Strubhart 

Kameron Tharp 

Logan Turbyfill 

Mason Unthank 

Carlea Wolf

Evan Zobrist

Freshmen

Michael Attebery 

Brock Barrows 

Cael Berry 

Tylynn Bosaw 

Samuel Buckley 

Caleb Butler 

Anna Carter 

Ryder Collins 

Jackson Collman 

Isabella Dugger 

Shelby Duncan 

Daisy Edwards 

Andrew Fonrodona 

Nathan Friedel 

Brady Geisler 

Rylee Ginn 

Nolan Halcomb 

Justice Hall 

Ryan Halley 

Eric Harkey 

Kaydence Harlan 

Kristina Harlan 

Paige Harris 

Andrew Hayden 

Ronnie Herzog 

Hunter Keller 

Aaron Kilpatrick Jr 

Travis Kramer 

Jarrett Lamb 

Nikita Lawrence 

Myah Lindley 

Elishka Little 

Dakota McDonnell 

Karli Miller 

Elijah Norris 

Linda Paslay 

William Piening 

Andrew Rorie 

Charlie Sasek 

Mariah Schillinger 

Addison Scully 

Alicia Smiley 

Rebekah Summers 

Savannah Sumpter 

Jordan Waltz 

Trinity Weaver

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